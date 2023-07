Ni la lluvia ni el tráfico impiden que Barbie presente su película

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 6 (EL UNIVERSAL).- Con casi una hora de retraso, Margot Robbie, Ryan Gosling y America Ferrera llegaron a la alfombra rosa del estreno de "Barbie", cinta que protagonizan y que llegará a la salas de cine el próximo 20 de julio.

A causa de la lluvia y el tráfico de la CDMX, los actores llegaron tarde al centro comercial Parque Toreo, donde miles de fanáticos se dieron cita para verlos y, quizás, poder llevarse una foto del recuerdo.

La demora hizo que los ánimos y la paciencia de los asistentes comenzaran a decaer, pero solo bastó con sonaran sus nombres en las bocinas para que las rechiflas se convirtieran en gritos de alegría, misma que fue recompensada con algunos autógrafos y palabras de los actores.

A su llegada, Margot aseguró que no esperaba recibir tanto cariño y agradeció al público por su presencia: "Estar aquí es increíble, nos llena el corazón completamente", dijo la australiana durante su paso por la alfombra.

Por su parte, el intérprete de Ken, Ryan Gosling, no sólo robó suspiros de las fanáticas, también las sorprendió al dedicarles unas palabras en un perfecto español: "Buenas noches, México, gracias por tu cariño".

Muy plantada en su papel de la famosa muñeca y como lo ha hecho en las diferentes presentaciones que ha tenido alrededor del mundo, Robbie lució un atuendo completamente rosa que combinaba con la decoración del lugar, mientras que Gosling optó por un traje color amarillo que contrastaba con los looks de sus compañeras.

El evento dio inicio con un simpático número musical, en el que un grupo de niñas salió al "escenario" para bailar al ritmo de "Dance the Night", tema oficial de la película y que es interpretado por la británica Dua Lipa, quien dicho sea de paso, también forma parte del filme.

Para ponerle un toque mexicano al evento, al final de la pasarela entró un mariachi, compuesto por puras mujeres y vestidas de rosa, para despedir a los actores al ritmo de "El son de la negra", mientras una lluvia de papel plateado caía.