"Ni lo topo", dice Arturo Zaldívar sobre Germán Martínez

"Como dicen los chicos, yo ni lo topo", así se refirió el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar al senador expanista, Germán Martínez, quien ha sido duro crítico del ministro por considerar que tiene guardadas en el pleno las acciones y controversias constitucionales sobre las tareas del Ejército y la Guardia Nacional.

Sin mencionarlo por su nombre, Zaldívar acusó este miércoles al legislador del Grupo Plural de tener una "obsesión enfermiza" con él y de mentir reiteradamente al señalar que el máximo tribunal de justicia no quiere discutir los juicios interpuestos sobre las Fuerzas Armadas.

"No hay proyectos, yo no los tengo en el cajón y yo no les puedo ordenar a los ministros lo que hagan, este senador miente todos los días, yo creo que tiene algún tema realmente patológico conmigo porque habla del estado del tiempo y tiene que hablar de mí, va el secretario de Gobernación y tiene que hablar de mí; se sube a hablar de la minuta del cambio climático y tiene que hablar de mí".

En conferencia de prensa, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar invitó al senador a hacer algo en su vida y no estar hablando mal de él en todos los lugares. "Pero como dicen los chicos, yo ni lo topo".

Al cuestionarlo si antes de que termine su periodo al frente del máximo tribunal se podrían discutir estos temas en el pleno, Zaldívar respondió que si hay proyecto se podrá probablemente, pero todo dependerá de la complejidad de los mismos.

"Pero no me puedo comprometer porque, por ejemplo, si tenemos proyecto, pero si es 15 de noviembre, pues ya es un poco complicado, entonces dependerá de eso".

Reiteró que no es responsabilidad del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presionar a los ministros y los proyectos no están en ningún cajón.

"No se han hecho los proyectos y yo creo que habrá buenas razones por las cuales la ministra y el ministro correspondientes no lo han bajado, seguramente los están estudiando con mucho cuidado, están teniendo distintas alternativas y habrá que esperar", comentó.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que está concentrado en terminar su periodo de cuatro años al frente del Poder Judicial de la Federal y no está buscando ninguna posición.

En conferencia de prensa, el ministro aseguró que ya verá lo que le depare la vida al concluir su cargo de ministro en 2024.

"Yo no estoy buscando absolutamente nada, estoy visiblemente concentrado en terminar mi periodo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, terminarlo bien y seguir haciendo cosas, seguir avanzando y terminar algunos proyectos y algunas cuestiones que tenemos pendientes para cerrar mi administración".

Zaldívar indicó que estará presente y votará el 2 de enero por quien será su sucesor en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia.

"Ya veremos qué nos depara la vida. Yo no estoy buscando ninguna posición ni estoy haciendo campaña para nada simplemente estoy haciendo mi trabajo que es mi compromiso con la sociedad mexicana".