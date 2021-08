Ni SCJN, ni AMLO, ni senado con facultades para intervenir en TEPJF: PAN

Senadores del PAN señalaron que ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ni el Senado de la República, ni tampoco el presidente Andrés Manuel López Obrador tienen facultades para resolver, ni intervenir en la crisis interna en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SCJN) a pesar de que "algunos ya se están frotando las manos" para una intromisión al margen de la ley.

El senador Damián Zepeda lamentó las declaraciones del presidente López Obrador y del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, en el sentido de que deben renunciar los magistrados o que la Cámara Alta podría intervenir en este conflicto, porque dijo que las decisiones que toma dicho tribunal son definitivas e inatacables.

En rueda de prensa, dijo que es preocupante lo que está ocurriendo e hizo un llamado para que se resuelve la crisis interna, luego de que cinco magistrados destituyeron a José Luis Vargas como presidente del TEPJF, para "que no sirva de pretexto para invadir un órgano autónomo más, como lo es este tribunal".

"Creo que ya algunos se están frotando las manos para invadir al Tribunal y querer imponer un tribunal de puros aliados, entonces no caigamos en esa trampa tampoco, en esa tentación de parte de Morena, el presidente, en este caso el Senado", indicó.

Subrayó que contrario a lo que piensan en Morena y en el Ejecutivo Federal, "no hay jefe del Tribunal Electoral, el Senado no es jefe del Tribunal Electoral, la Suprema Corte de Justicia no es jefe del Tribunal Electoral. Ni la Suprema Corte ni el Senado de la República tienen facultades para entrar y resolver un conflicto entre los integrantes del Tribunal Electoral, ellos son un tribunal que tiene independencia".

Expuso que si 5 de 7 magistrados tomaron esta decisión "es obvio donde va a terminar esto", así como insistió en que las decisiones del TEPJF son definitivas e inatacables.

Sin embargo, el panista acoto "si no hay gobernabilidad interna, que acepten una renovación, pero es decisión de ellos. No den pretexto para que veamos las declaraciones del presidente, del Senado, para un borrón y cuenta nueva para nombrar nuevos magistrados".

Zepeda explicó que el artículo 99 constitucional rige la vida interna del TEPJF y las facultades del Senado concluyen cuando ratifica el nombramiento de los magistrados, quienes internamente nombran por cuatro años al presidente del tribunal, por lo que este diferendo lo deben resolver internamente, pero con transparencia, en un ambiente sano.

"El Senado no tiene ninguna facultad, salvo de responsabilidades de servidores públicos, que no es el caso. Son un tribunal con independencia" y el PAN defenderá a las instituciones y no vamos a permitir una invasión al INE o al Tribunal, por lo que sería regresiva una reforma electoral que busque restarles facultades o invadir su autonomía.

Por su parte, la senadora del PAN, Xóchilt Gálvez expuso que ya "hay algunos que se están limando las garras para ir sobre este tribunal" por lo que dijo que se debe privilegiar un acuerdo interno para no afectar las demandas y controversias del proceso electoral del pasado 6 de junio.

"Deben dirimir sus diferencias, pero cuando no te quieren cinco, sí está muy difícil", indicó la legisladora quien insistió en que no debe existir injerencia ni del Ejecutivo Federal, la Corte o el Senado.