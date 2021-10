Ni Zerón ni Roemer tienen protección en Israel: Embajador

Zvi Tal, embajador de Israel en México descarta que Tomás Zerón y Andrés Roemer gocen de protección en su país y detalla además en qué etapa está cada caso.

En entrevista para EL UNIVERSAL afirma que si bien Israel no tiene un tratado de extradición con México ello no es impedimento para realizar extradiciones con base en tratados internacionales.

-¿La extradición de Tomás Zerón será posible? ¿En qué condición está el asunto?

--El caso está siendo examinado por el Ministerio de Justicia, que es el que tiene la competencia en materia de extradiciones. Tiene un canal abierto con las autoridades mexicanas, para examinar el material y una vez que se revise, imagino que se presentará la solicitud de extradición y veremos cuál será la decisión del juez.

-¿La solicitud formal de extradición no está aún?

--No. Se tiene que revisar todo el expediente.

-¿Tomás Zerón se encuentra en Israel con algún tipo de protección?

--No, no tiene ninguna protección, pero tiene el derecho de estar en Israel hasta que exista un pronunciamiento sobre el caso.

-¿El problema está en que no existe un Tratado de Extradición?

--No. No hay un tratado, es verdad, pero se puede extraditar con base en tratados internacionales. No es un obstáculo.

Andrés Roemer / Archivo



-¿Y el caso de Andrés Roemer, que tiene ascendencia judía, tiene protección alguna?

--Tampoco, es el mismo caso en cuanto al procedimiento. Una vez que se revise, si se decide la extradición, se hace. El hecho de que sea judío, no quiere decir que no debe responder.

Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGR es acusado de tortura por el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en tanto que Roemer acumula órdenes de aprehensión por violación sexual.