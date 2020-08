Niega Barbosa haber pedido a Lozoya un favor para su hermano

El gobernador Miguel Barbosa Huerta rechazó que haya solicitado a Emilio Lozoya que cambiaran a su hermano, trabajador de Petróleos Mexicanos (Pemex), de una planta de gasolina de Guerrero a las oficinas centrales de la empresa. Por ello no descartó presentar una denuncia contra el ahora exdirector de la petrolera, pero adelantó que solicitará una constancia a la compañía, en la que se certifique que nunca existió esa gestión y que su hermano jamás trabajó en las oficinas centrales.

Además, dejó en claro que, en el supuesto de que se hubiese hecho la gestión del cambio, ello no representaría ningún delito. Reiteró: "Como lo dije desde el primer momento, soy un hombre honesto, de buena fe y estoy limpio".

En su conferencia virtual el gobernador poblano señaló no estar de acuerdo en que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se pretenda utilizar como instrumento político de contrapeso contra la Federación. La Conago, por no tener atribuciones en la arquitectura constitucional, no podría convocar a una Convención Nacional Hacendaria ni a una revisión del Pacto Federal.

Barbosa Huerta también explicó que, en la reunión de San Luis Potosí, se acordó que habrá mesas de trabajo entre el titular de Hacienda, Arturo Herrera, y los secretarios de Finanzas de todos los gobiernos estatales, para establecer líneas de acción.

Refirió que el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de fortalecer los sistemas de salud en las entidades, así como de invertir dinero de la Federación en obras de infraestructura y de establecer contacto con los gobiernos locales por parte de Banobras y de la Secretaría de Hacienda, con Jorge Mendoza y Arturo Herrera, respectivamente.