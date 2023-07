Niega exfuncionario de SRE demoras de menaje de diplomáticos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 23 (EL UNIVERSAL). - Moisés Poblanno Silva, exjefe de la Unidad de Administración y Finanzas (UAF) de la cancillería, precisó que no fue el responsable del problema en la demora en el traslado del menaje de personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del que integrantes del sector diplomático se quejaron durante esta administración; asimismo, negó ser el apoderado legal del contrato con la empresa Sancalsa, encargada de dicho servicio.

Así lo informó a través de una carta enviada a El Universal, luego de que el pasado domingo 23 de julio se publicó información titulada "Se va con Marcelo, respiran en Cancillería", en la columna Bajo Reserva, donde se revelaba que el extitular de la UAF fue encargado de ese episodio en la SRE.

Poblanno Silva señaló que dicho documento no fue firmado por él y por ninguna de las áreas bajo su sino por la Dirección General de Programación Organización y Presupuesto de la dependencia.

Indicó que dicho contrato fue "administrado, firmado y supervisado por la Dirección General de Programación Organización y Presupuesto de dicha dependencia, antes de que yo fungiera como Titular de la Unidad de Administración y Finanzas".

Refirió que mientras él prestó sus servicios a la SRE se ocupó de solucionar las problemáticas relacionadas al traslado de menaje.

"Por el contrario, como Titular de la Unidad de Administración y Finanzas me di a la tarea de solucionar la problemática derivada de retrasos en entregas, daños en los bienes transportados, localización de los menajes abandonados por la empresa citada, brindando apoyo en todo momento al personal del SEM que así lo solicitara, a través de comunicación directa conmigo.

"Se rescindió el contrato a la empresa por incumplimiento, se tienen auditorías, tanto del Órgano Interno de Control, de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación aplicadas a todo el proceso administrativo de los menajes.

"Se instaló una mesa 24/7 de atención, que tenía enlace directo con el TUAF y se solucionó la entrega de 160 menajes en todo el mundo", indicó.