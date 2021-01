Niega Noroña haber violentado a diputada

El vicecoordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, negó que haya ejercido violencia política de género contra su compañera, la panista Adriana Dávila, a pesar de que en octubre del 2019 la llamó "bocona" y pidió que le hicieran llegar elementos "para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca".

A través de varios mensajes en su cuenta de Twitter, Fernández Noroña dijo que no cometió ninguna violencia y a las 16:00 horas de este jueves, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no le había hecho ninguna notificación.

"No cometí violencia política de género. El 4 de octubre en que señalé que había una diputada que era mencionada de tener vínculos con los grupos de trata de personas, no existía esa figura jurídica", posteó Noroña.

Además, criticó que el Tribunal Electoral no le haya notificado, pero sí lo amenaza con sacarlo de la actividad política electoral por los próximos 10 años y acusó un uso faccioso y todo por señalar a los grupos de trata de personas en Tlaxcala.

"Es la hora que el @TEPJF_informa no me notifica resolución alguna, pero sí amenaza con sacarme de la actividad política electoral por los próximos 10 años. ¿Así o más claro su actuar faccioso? ¿Todo por señalar a los grupos de trata de personas en Tlaxcala?", agregó.

Agregó que el TEPJF "miente" y "tergiversa" su defensa legal porque sus argumentos no fueron la libertad de expresión, aunque los magistrados violentan el fuero constitucional.

Afirmó que hay una campaña de denuesto y lodo en su contra, pues ni siquiera son capaces de criticar los dos minutos de su intervención original, la cual, dice deriva la supuesta violencia política de género.

"La campaña de denuesto y lodo en mi contra es infame. Ni siquiera son capaces de criticar los dos minutos de la intervención original, de la cual deriva la conclusión de la supuesta violencia política de género, que estoy seguro ni siquiera conoce el @TEPJF_informa", explicó el diputado federal.

Este miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial ratificó la sentencia del INE y determinó que Fernández Noroña debe ofrecer una disculpa pública a la diputada federal y tomar cursos de sensibilización en materia de género, y de no hacerlo será inscrito en el padrón de en el Registro Nacional de Agresores, lo que le impediría buscar la reelección.

Este jueves por la mañana, la abogada Johana F. Torres y la diputada federal panista, Adriana Dávila, consideran que la sentencia del TEPJF, que ordena al vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, ofrecer una disculpa pública por haber violentado a la legisladora tlaxcalteca, se tiene que cumplir en las próximas horas.

En conferencia de prensa virtual, Johana F. Torres y la diputada federal panista, Adriana Dávila, anunciaron que la sentencia del Tribunal y del INE, obliga a Fernández Noroña a tomar cursos de sensibilización en materia de género, ofrecerle una disculpa pública y en caso de no hacerlo, quedará inscrito en el Registro Nacional de Agresores, lo que le impediría buscar la reelección.

"La sentencia lo que señala es que confirma todo lo que la resolución que el Consejo General del INE aprobó, que son las medidas de no repetición que el servidor público tiene que tomar varios cursos sobre sensibilización en materia de género, esas son las medidas, pero la sanción es que realice una disculpa de carácter público hacia la diputada.

"Esto lo tendrá que hacer de manera inmediata y si no lo hace entonces se aplicará esta medida de apremio que no se encontraba dentro de la resolución del INE y ahora lo toma el Tribunal como una medida de apremio en caso de incumplimiento quedará inscrito en el registro nacional de agresores", dijo Torres.