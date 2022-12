Niegan amparo a exesposa de Duarte contra proceso de extradición

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- Una juez federal negó un amparo a Karime Macías Tubilla, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, que interpuso contra la Secretaría de Relaciones Exteriores, por su "omisión" de informar a las autoridades en el Reino Unido, que el gobierno de México "cesa en su intención" de requerir su extradición a nuestro país para enfrentar la justicia por una acusación de daño patrimonial por 112 millones de pesos.

Lo anterior porque para Macías Tubilla, el delito del que se le acusa, el cual dio origen a la solicitud de extradición, prescribió de la acción penal.

Sin embargo, la titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal, Rosa María Cervantes Mejía, declaró infundados los conceptos de violación formulados por la quejosa.

"Esta juzgadora federal desestima por infundados los conceptos de violación formulados por la quejosa en los cuales precisa que existió omisión de las autoridades responsables...".

La juzgadora aclaró que el procedimiento penal en contra de la exprimera dama de Veracruz no ha iniciado, y mucho menos un juez de control ha emitido alguna determinación relacionada con el tema de la prescripción de la acción penal.

Detalló que de las constancias que remitieron las autoridades, se advierte que en la causa penal no se ha celebrado la audiencia inicial porque aún no se ha cumplido la orden de aprehensión.