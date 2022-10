Niegan amparo a Rosario Robles contra prescripción del delito

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, interpuso un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado, luego que un juez federal le negó el amparo que interpuso con el fin de que se le decretara la prescripción del delito de ejercicio indebido del servicio público del que se le acusa en el caso de la "Estafa Maestra".

De esta manera, será un Tribunal Colegiado el que definirá próximamente si se confirma, revoca o modifica la sentencia.

El titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal, Augusto Octavio Mejía Ojeda, determinó infundados los reclamos de Robles Berlanga, quien desde agosto lleva su proceso en libertad, para echar abajo la resolución del juez de control del Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, quien en febrero de este año resolvió no decretar el sobreseimiento de la causa penal 314/2019.

El juzgado Mejía Ojeda afirmó que la resolución judicial no vulnera los principios pro persona, presunción de inocencia, legalidad, seguridad jurídica y tutela judicial, puesto que se ajusta al texto constitucional y a lo establecido por la legislación adjetiva penal.

Indicó que la determinación tampoco puede estimarse como regresión o desatención al principio de progresividad en la protección de derechos humanos, que obliga a incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los mismos e impide en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan su nivel de protección para quienes se someten al orden jurídico del Estado Mexicano.

La exsecretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sigue acusada del delito de ejercicio indebido del servicio público por el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos cuando estuvo en el cargo.