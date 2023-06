Niegan medidas contra AMLO por difundir propaganda en veda electoral

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 9 (EL UNIVERSAL).- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó no implementar medidas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, por la supuesta difusión de propaganda en periodo de veda electoral.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, denunciaron al presidente por difundir gráficas en las que compara a su gobierno con los del PAN y PRI, en materia económica y generación de empleos, durante su conferencia del 2 de junio, previo a la jornada electoral en el Estado de México y Coahuila.

La comisión determinó que se trata de "hechos consumados e irreparables", porque ya se llevó a cabo la jornada electoral.

Al respecto, la consejera Claudia Zavala dijo que si bien acompaña el sentido del proyecto, subrayó que los deberes de los servidores públicos son permanentes.

Recordó que en esta conferencia matutina, el presidente utiliza expresiones como "que no regresen los neoliberales corruptos" y "que está garantizada la continuidad del proyecto".

"Sí puede analizarse una tutela cautelar respecto al posible incumplimiento respecto de los deberes de neutralidad, imparcialidad de los servidores públicos, y sobretodo del presidente de la República", consideró.

Explicó que el proyecto de la comisión hace un análisis contextual con base en la jornada electoral del 4 de junio. Sin embargo, dijo que no hay una intromisión directa a la materia electoral.

"No podemos hablar de actos consumados cuando se está frente a un medio de comunicación continuo, permanente, que se lleva a cabo desde la presidencia de la República. No obstante, advierto que esta situación, ahorita, no va a tener un impacto radical que implique que esta comisión tenga que tener una medida inmediata para que no tenga efectos porque la jornada electoral ya pasó", sostuvo.