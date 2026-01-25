Nieve cubre la fronteriza mexicana Ciudad Juárez, en alerta por temperaturas de hasta -6°C

Ciudad Juárez (México), 25 ene (EFE).- Una nevada comenzó este domingo en la fronteriza Ciudad Juárez, en el norte de México, donde la nieve ya se acumula en varios sectores, acompañada de lluvias y un marcado descenso de la temperatura que, de acuerdo con las autoridades, se intensificará en los próximos días.

La caída de nieve en la frontera norte de México, en el marco de una tormenta invernal que afecta a amplias zonas del sur de Estados Unidos, llevó a familias a salir a las calles para presenciar el fenómeno, mientras que autoridades de Protección Civil emitieron recomendaciones preventivas ante el frío extremo que se avecina.

Juventino Martínez López, residente de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, consideró el fenómeno como un evento positivo y poco habitual.

"Es muy agradable, ya hacía muchos años que no mirábamos esto. Es parte de la historia de la ciudad (...) antes nevaba muchísimo, incluso se levantaba hasta un metro de altura", señaló a EFE.

Martínez destacó que la nevada invita a reflexionar sobre la naturaleza, pero también llamó a extremar precauciones en los hogares.

"Cuando usamos el calentón de leña lo hacemos solo cuando estamos reunidos y lo apagamos al dormir. Hemos visto muchas tragedias por el uso indebido del gas", advirtió.

En las calles, familias aprovecharon el momento pese al frío. Sergio, quien acudió con sus hijos a observar la nieve, dijo que la nevada los tomó por sorpresa.

"Nos alistamos rápido con las chamarras para salir un rato y tomarnos fotos", comentó.

Alertan por temperaturas bajo cero

El director general de Protección Civil de Ciudad Juárez, Sergio Rodríguez, informó que el descenso térmico fue pronosticado desde inicios de semana y continuará en los próximos días.

"A partir del domingo (25) por la noche y la madrugada del lunes (26) tendremos el descenso más marcado, con temperaturas de alrededor de -4 °C (grados centígrados) y en algunos puntos de la ciudad hasta -6 °C", explicó.

Rodríguez exhortó a la población a no dormir con los calentones encendidos, mantener ventilación cruzada en los domicilios y revisar constantemente los sistemas de calefacción.

"Si detectan alguna falla en calentones de gas, leña o eléctricos, llévenlos con un técnico especializado. Los accidentes pueden ocurrir con cualquier cambio de clima", subrayó.

El funcionario alertó además sobre un incremento de incendios durante la temporada invernal, algunos de ellos con personas lesionadas y fallecidas, por lo que pidió evitar sobrecargar instalaciones eléctricas y reportar quemas en lotes baldíos al 911.

Recomendaciones ante heladas

Protección Civil recomendó proteger tuberías expuestas, evitar cubrirlas con telas que acumulen humedad y dejar correr una gota de agua durante la noche para prevenir congelamientos.

También llamó a la población a cuidar la salud, especialmente de niñas, niños y adultos mayores, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Mientras continúa la nevada, las autoridades pidieron precaución al conducir, mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y disfrutar el fenómeno con responsabilidad.