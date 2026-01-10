logo pulso
Nieve incomunica a Sonora y Chihuahua

Por El Universal

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Nieve incomunica a Sonora y Chihuahua

HERMOSILLO, Son..- La intensa caída de nieve registrada durante la noche y primeras horas de este viernes 9 de enero provocó el cierre preventivo de la carretera federal Agua Prieta–Janos, dejando incomunicada de manera temporal a esta zona fronteriza entre Sonora y Chihuahua, ante el alto riesgo que representa la cristalización de la carpeta asfáltica.

De acuerdo con autoridades de Protección Civil, el cierre se implementó desde los primeros minutos del día a la altura del kilómetro 65, así como en el retén El Gallardo, en el área conocida como el Puerto de San Luis, donde se reportaron condiciones peligrosas para la circulación vehicular debido a la acumulación de nieve y aguanieve.

El Gobierno Municipal de Agua Prieta informó que, a través de la Unidad de Protección Civil y Seguridad Pública Municipal, se mantiene un operativo conjunto con la Guardia Nacional División Carreteras para el monitoreo constante de la zona y la seguridad de los automovilistas.

La Guardia Nacional confirmó el cierre total de la vialidad en ambos sentidos, cerca del kilómetro 084+000, recomendando evitar la región hasta nuevo aviso.

Las autoridades exhortaron a no transitar por estas rutas, extremar precauciones y atender en todo momento las indicaciones del personal desplegado en el lugar, mientras el área permanece bajo observación para evaluar la evolución de las condiciones climatológicas.

En este contexto, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que, con base en el análisis del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de EU, persistirán los efectos de una masa de aire polar asociada a un frente frío, generando un ambiente gélido a muy frío en la región montañosa de Sonora, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los -5 y 0 grados centígrados.

