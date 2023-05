Nikka, el whisky japonés que necesitas en tu mesa

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- La reconocida marca de destilados Nikka Whisky anunció su llegada a México entre cocteles y comida de alto nivel.

En un evento íntimo que comenzó dentro de Salón Rosetta, un espacio dedicado al placer de la coctelería, la Gerente Global de Marketing y Venta, Emiko Kaji, presentó a los asistentes el portafolio de Nikka Whisky, el cual después de un largo periodo de espera, estará disponible en México.

Con un display de cocteles elaborados con sus diferentes whiskys y ginebras destiladas en Japón, pudimos apreciar las características de estos espirituosos y su desempeño dentro de la mixología de alta gama.

La velada continuó con un menú especial en el restaurante Rosetta, de la recién nombrada Mejor Chef Femenina del Mundo por la lista 50 Best Restaurants, Elena Reygadas, maridado con bebidas en las que Nikka Whisky fue la estrella.

La cena inició con un trago con whisky y una reducción de cerveza stout, que destacó las notas tostadas de la malta de Nikka Days, uno de los productos para quienes buscan una bebida agradable para el día a día, que funcionó a la perfección con el famoso pan de centeno de Rosetta y mantequilla de hormigas chicatanas.

Demostrando que la destilería nipona también es capaz de crear ginebras inigualables, el plato de la chef Reygadas, de tacos de col con pipián de pistache y romeritos, acompañado de una ensalada de tomates, melaza y queso de Ocosingo se armonizó con Coffey Gin, sansho (conocida como pimienta de Japón) y cordial de limón, para dar frescura en cada sorbo.

Con preparaciones como el mole blanco con zanahorias fermentadas y los tamales de elote y crema ahumada, así como el robalo con apionabo y estragón, llegó a la mesa una copa de Yoichi, uno de los whiskys puros de malta de esta destilería japonesa, rico en aromas, de textura sedosa y un digno representante del trabajo que se realiza en Nikka Whisky desde 1934.

Masataka Taketsuru, conocido como el padre del whisky japonés, fundó Nikka Whisky en 1934 en la isla de Hokkaido, con su primera destilería llamada Yoichi, tras convertirse en el primer japonés en recibir entrenamiento en los métodos de destilación en Escocia.

El éxito llegó y se expandió el proyecto con la segunda destilería, Miyagikyo, en 1969, ubicada en la isla de Honshu.

Hoy Nikka Whiskey produce diversos tipos de whiskies, como Single Malta Yoichi y Miyagikyo, whiskies de mezcla y whiskies de grano. Nikka también tiene una larga historia de destilación de licores blancos para el mercado nacional, incluida la ginebra y el vodka.

Nikka se distingue por el uso del destilado Coffey, que se lleva a cabo en uno de los primeros diseños del alambique de columna, que conserva más sabores de

Conoce los productos que Nikka Whisky tiene para ti:

-Yoichi Single Malt

- Miyagikyo Single Malt

- Nikka From the Barrel

- Nikka Days

- Nikka Coffey Grain

- Nikka Coffey Malt

- Nikka Coffey Gin

- Nikka Coffey Vodka