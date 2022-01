Ningún gobierno estatal podrá detener construcción del Tren Maya, asegura AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Aunque reconoció que pueda ser usado como bandera política en el proceso electoral que se llevará a cabo este 2022 en Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ninguno gobierno estatal podrá detener la construcción del Tren Maya, pues recordó que es una obra federal.



En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal recomendó que en el próximo proceso electoral estatal no se amague con expresiones como "si yo gano, voy a detener el Tren Maya", pues aseguró que la gente de esa entidad desea que se construya el proyecto ferroviario.

Esto, luego que en su conferencia mañanera, se le preguntó si no estaría en riesgo el Tren Maya ya que se tendrá elección a gobernador en Quintana Roo y uno de los que aspira a ser candidato, el actor Roberto Palazuelos "no está convencido del todo del proyecto de la cuarta transformación".

"¿Cree usted que pudiera correr riesgos el proyecto del Tren Maya si llegara a ganar el actor Roberto Palazuelos?", se le cuestionó.

"No, no, no, y en esa posibilidad, que yo no voy a calificar si es cercana o remota, ya el Tren Maya es una obra federal, no podría ningún gobierno estatal detenerla.

"O sea, puede ser que la usen de bandera política, que digan: ´si yo gano, voy a detener el Tren Maya´. Pues yo les recomendaría que no lo hicieran, porque la gente en Quintana Roo quiere el Tren Maya", respondió.

El presidente López Obrador afirmó que, luego que ayer miércoles anunciara el rediseño del trazo del Tren Maya por su paso por la Riviera Maya, los hoteleros de la zona están apoyando.

"Ayer hice un llamado a empresarios, a hoteleros, que ayuden, y todos están respondiendo, todos, y los campesinos", aseveró.