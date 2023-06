Ningún mexicano se quedará sin salud y medicamentos: Adán Augusto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 20 (EL UNIVERSAL).- En su visita a la región norte de Aguascalientes, el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López incluyó a la comunidad de Rincón de Romos en el reparto de los cinco millones de pesos del financiamiento público que rechazó para sufragar sus gastos en la contienda interna de Morena.

"Había dicho que esos recursos se destinarán a centros de salud y comunidades de Metlatónoc, en Guerrero, y Huayacocotla, en Veracruz, pero ahora voy a pedir que se incluya también a Rincón de Romos; que ese dinero se reparta entre tres", destacó.

El aspirante a la coordinación nacional de la Defensa de la Transformación garantizó que los programas sociales se mantendrán y serán fortalecidos, para que nunca falte la pensión a ningún mexicano, y "que no le falte comida ni agua".

Subrayó que los programas sociales que benefician a millones de mexicanos surgieron de la cabeza y el corazón del presidente Andrés Manuel López Obrador, y no de alguno de los "desalmados" que gobernó antes al país.

"¿Apoco no se siente bonito que tengamos un presidente de la República como Andrés Manuel López Obrador, comprometido con ustedes? Ustedes son los que lo llevaron a la Presidencia y por ustedes hoy hay una pensión universal para los adultos mayores. ¿Cuándo alguno de los desalmados que estuvieron en la Presidencia hubiera ideado algo así? Esa pensión de adultos mayores surgió de la cabeza, pero sobre todo del corazón de Andrés Manuel López Obrador", enfatizó.

Adán Augusto López manifestó su compromiso de que ningún mexicano se quede sin acceso al sistema de salud pública.

Narró que en su recorrido hacia el templete, una señora se le acercó y le contó que el médico del pueblo asiste a dar consulta solo los lunes y viernes, por lo que vive preocupada y rezando al Señor de las Angustias para no enfermarse entre martes y jueves, porque no habrá quién la cure.

"Esto no puede pasar más en nuestro país", subrayó el extitular de Gobernación, al señalar que sus esfuerzos serán destinados a que todos los mexicanos tengan servicios de salud y medicinas gratuitos.

"Eso no puede seguir siendo posible en este México. Por eso hay hoy ya un sistema IMSS-Bienestar que se está consolidando y que nos va a permitir que todos todos los mexicanos tengan acceso a salud pública gratuita, y que haya médicos y medicinas y ya no estemos sufriendo por esperar una semana a ver qué pasa", recalcó.

Dijo que no necesita 10 mil ni 20 mil asistentes a sus eventos, porque "al movimiento lo que le hace fuerte son ustedes. En sus rostros se ve reflejada la esperanza. Por ello, no es posible que no haya un solo habitante más que no tenga acceso a salud pública, que andemos sufriendo porque no hay médicos ni medicinas", insistió.



Debe haber transformación para que Aguascalientes no colapse por falta de agua: Adan Augusto

Adán Augusto López Hernández advirtió que esa entidad está al borde del colapso hídrico y sostuvo que para que no se quede sin agua, como Jalisco y Nuevo León, debe haber transformación.

"Como estos se dedicaron nada más a hacer negocio contra el vital líquido, ahora estamos a nada de que comience a escasear el agua para consumo humano", alertó.

Dijo que lo que está sucediendo en Nuevo León y Jalisco puede darse también en Aguascalientes. "Por eso tiene que haber transformación, tiene que continuar la transformación en todo el país", señaló.

Adán Augusto López prometió que se va a invertir en infraestructura "en su momento" para que haya obras hidráulicas y exista agua suficiente para consumo humano y para uso industrial.

Cuestionado en entrevista sobre la situación de Morena en Aguascalientes, donde gobierna el PAN, el extitular de la Segob pidió a los morenistas de la entidad que no se preocupen, porque "hay mucho pueblo, lo que no hay es gobierno".

Por segundo día consecutivo, salió en defensa de Luisa María Alcalde Luján, quien lo sustituyó al frente de la Segob y ha sido criticada por los opositores. Dijo que es una mujer talentosa, preparada, con oficio político y que "todos deseamos que le vaya muy bien al frente de la Secretaría de Gobernación".