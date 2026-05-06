"Ningún país nos va a decir cómo gobernar"

PUEBLA, Pue.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió a Estados Unidos que ninguna potencia extranjera dirá a México cómo gobernar, y afirmó que quienes piensan que la Mandataria federal se arrodilla y buscan la intervención de otro país "están destinados a la derrota".

Aseguró que los mexicanos son un pueblo que ama su libertad, independencia y soberanía, y que están siempre dispuestos a defenderlas. Esto, en medio de las tensiones con el gobierno de la Unión Americana tras su solicitud de detención y extradición del gobernador de Sinaloa con licencia Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios estatales por presuntos nexos con el narcotráfico.

Al encabezar la ceremonia y desfile por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla, la Jefa del Ejecutivo federal pidió al gobierno de la Unión Americana recordar la relación que hubo entre los presidentes Benito Juárez y su homólogo estadounidense Abraham Lincoln, cuando este último reconoció al gobierno republicano y apoyó al mandato juarista.

"Ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos. Somos un pueblo que ama su libertad, que ama su independencia, su soberanía, y estamos dispuestos siempre a defenderla".

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A nuestros vecinos, a Estados Unidos, le decimos: recordemos el gran momento de relación entre Juárez y Lincoln. El reconocimiento de la República y el apoyo a Juárez es de las acciones más loables de nuestra histórica relación. Pero también, a cualquier gobierno extranjero, somos claros y contundentes: la historia nos dice que el pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional".

Acompañada por integrantes de su gabinete legal y ampliado, así como por representantes del Poder Legislativo y Judicial, la Jefa del Ejecutivo federal también advirtió que quienes piensan que la Presidenta de la República se arrodilla, y buscan la intervención extranjera en México, están destinados a la derrota.

Aseguró que nada puede estar por encima de la soberanía y de los intereses del pueblo de México. "A esos que buscan la intervención extranjera en México, a ellos les decimos, con verdad y justicia, que quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país están destinados a la derrota.