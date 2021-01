Niño muere tras recibir tiro en la cabeza en Tepito

Mientras Iris trabajaba, su hijo José Roberto jugaba con tres niños y un arma. Él disparó y el tiro que dio en su cabeza lo mató.

El menor tenía cinco años y para él no había guardería ni familiar que lo cuidara mientras su madre trabajaba. Por eso ayer, como todos los días, Iris arribó al local de venta de tenis del Barrio de Tepito acompañada de su hijo.

Ahí en el local 9 de la plaza Bartolomé, ubicada en la calle Caridad de la colonia Morelos, el niño pasaba las horas de la mañana.

Casi al medio día, él y sus amigos jugaban dentro del local. Nadie en el negocio vigilaba el juego de los menores. Ni la madre del menor, ni Alan, el novio de la mujer y trabajador del mismo local. Fue el estruendo de la detonación lo que alertó a los empleados.

Al escuchar el disparo, corrieron hacia el lugar donde los niños jugaban.

En el piso encontraron a José Roberto. Junto a él estaba el arma que disparó.

Iris y su compañero Kevin no perdieron tiempo. Ambos trasladaron al menor hacia el hospital Balbuena. Ahí, los médicos recibieron al menor herido, pero mientras lo atendían, el niño murió. La bala que recibió en el ojo izquierdo, lo mató.

Aún se desconoce de dónde salió el arma con la que José Roberto jugaba.

No se sabe si el menor la encontró en el local o si alguno de sus amigos la llevaba.

Ante los agentes que atendieron el caso, Iris dijo tener 28 años y ser madre soltera desde que el padre de José Roberto la abandonó para ir a vivir a Baja California.

En el local de venta de tenis de Tepito, la mujer halló el empleo que le daba para mantener a su pequeño hijo de cinco años.

Ella fue trasladada a la agencia ministerial en donde declaró sobre lo ocurrido.