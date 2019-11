Niño vende palomitas para comprar videojuego y se vuelve viral

Shaid tiene nueve años, vive en La Paz, cursa el quinto año de primaria y hoy, es una sensación en redes sociales luego de que su madre, Zhoe difundiera en su cuenta en Facebook la historia del pequeño negocio de palomitas que su hijo inició para lograr un objetivo: comprarse una consola de videojuegos.

"Salió este videojuego famoso que todos traen. Shaid nos lo pidió, pero ahorita estamos terminando de construir nuestra casa y tenemos que ahorrar, pero no le queríamos quitar la posibilidad de tenerlo, así que le dijimos que él lo podía intentar" explicó la madre de Shaid en entrevista con EL UNIVERSAL.

La escuela en la que estudia Shaid cuenta con un programa en el que les piden crear un negocio dentro de la escuela con productos que sean hechos a mano por ellos; esto con el fin de incentivar la educación financiera y la cultura de ahorro entre los más pequeños.

"El programa fue la oportunidad perfecta para que Shaid además de aprender, juntara el dinero que necesitaba para su juego", dijo Zhoe. La familia es fanática de las palomitas de maíz hechas en casa, por lo que al tener que elegir el producto la botana fue la opción.

Fue entonces cuando el pequeño se metió a la cocina junto con su padre para experimentar sabores: mantequilla con chile en polvo y mantequilla tradicional, fueron los ganadores. "A Shaid le fascina cocinar. Estuvieron horas probando y mezclando hasta que definieron los sabores. Mi esposo le enseñó a manejar la estufa y ya la domina, pero de todas maneras siempre estamos pendientes", comentó la madre de Shaid, quien también aceptó que aunque no creyeron que su pequeño sería tan perseverante con su negocio, les resulta gratificante ver el compromiso que tiene con su causa.

Todos los martes y jueves , Shaid se levanta a las 5:45 de la mañana para preparar las palomitas que ofrece a sus compañeros a diez pesos; las coloca en bolsas de papel y les pega una estampa con su logotipo "Shahid's Popcorn", el cual su madre le ayudó a diseñar. Adicional a esto el pequeño es el encargado de recordarle a su madre comprar el maíz y todos los insumos necesarios para que su negocio funcione.

Del mismo modo, Shaid cuenta con una libreta en la que su padre le enseñó a llevar la cuenta de lo que vende, de lo que gana, así como un registro de personas que le deben dinero. "Está desarrollando habilidades que yo jamás entendí a su edad. Es impresionante ver cómo a él le nace hacer promociones o premiar de alguna forma la fidelidad de sus compañeros que siempre le compran", explicó Zhoe.

La historia de Shaid ha conmovido a más de 60 mil internautas que han reaccionado a la publicación de Zhoe en Facebook. La mayoría de los más de 13 mil comentarios, son de apoyo y motivación para el pequeño, y aunque algunos pocos critican la labor diciendo que eso no basta para comprar la consola, la madre de Shaid explicó que adicional a su negocio de palomitas él ha vendido juguetes viejos, ahorra sus domingos e incluso ha reservado lo que el ratón de los dientes le dejó.

Zhoe asegura que esta experiencia ha hecho que su hijo sea mucho más consciente del valor del trabajo, del dinero, y que aprenda a que "no todo es inmediato como lo creen los niños de hoy". Ahora, antes de pedirle a sus padres algo, él ya lo piensa dos veces e incluso le da por comparar las ofertas y precios de productos entre los distintos supermercados. Shaid sabe que no ha sido un camino sencillo, pero sabe que al final, valdrá la pena; por ello, ya tiene planes para después de comprar su consola: "cuando junte el dinero del videojuego, voy a seguir vendiendo para juntar dinero para viajar", le expresó Shaid a su madre.