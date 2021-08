Niños regresan a las aulas en 191 planteles de Coahuila

Diana Sofía pasó a sexto de primaria y este regresó a clases presenciales después de un largo periodo de aprender desde casa. De hecho, platicó que lo que más extrañaba era poder preguntarles a sus maestros cuando no entendía.

"A veces no entendía muy bien en las clases en línea y no tenía a quién preguntarle", comentó la niña al salir de la escuela "Eduser", en el centro de Torreón.

Este lunes arrancó oficialmente en Coahuila el ciclo escolar 2021-2022, pero a nivel semipresencial o híbrido regresaron únicamente 191 planteles del estado y se espera que el próximo lunes se sumen otros 242 para completar en este inicio un plan piloto de 433 escuelas de un total de 3 mil 200 planteles de educación básica.

Diana Sofía fue uno de los 91 mil 606 alumnos de nivel básico que regresaron a clases semipresenciales. La mayoría de las instituciones que regresaron en este formato están ubicadas en la región sureste y en La Laguna, con 81 y 52, respectivamente.

La indicación de los planteles que regresen a clases es que se dividan en grupos de dos y acudir dos veces por semana. En el interior se permitirá que estén un máximo de 14 estudiantes y los viernes se revisarán los temas vistos. El resto de las escuelas aprobadas en el plan piloto que iniciarán el próximo lunes se encuentran en capacitación de protocolos de seguridad e higiene.

Muy temprano, los maestros se alistaron con termómetros, gel antibacterial y sanitizantes para recibir a los estudiantes.

Los profesores daban indicaciones de que los padres se distanciaran unos de otros al ingresar a sus hijos a los inmuebles. En las aulas había un pupitre ocupado y otro no para mantener la distancia de los alumnos.

Diana Sofía dijo que le gustó mucho regresar a clases porque, insistió, puede aprender mejor.

Agregó que le gustaron los protocolos dentro de la escuela. En recreo, por ejemplo, la sentaron con sana distancia para comer y platicó con sus amigas.

Blanca de León, su mamá, mencionó que era necesario el regreso a clases porque consideró que el estrés emocional y el encierro estaban acabando con las criaturas: "Muchas depresiones y ansiedades, tanto de ellos como de las mamás", narró la señora.

"La educación viene de casa. Si enseñas a que respeten, dentro de la escuela van a respetar y a no quitarse el cubreboca y tener sana distancia", opinó.

Claudia Rivas, madre de una alumna de quinto de primaria, aseguró que nunca dudó de enviar a su hija a clases. Relató que en la escuela han sido muy estrictos con la sana distancia y uso de cubreboca. Además, coincidió con el orden de asistencia.

--El mayor desafío

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, declaró que están convencidos de que las aulas son los espacios irreemplazables para la formación y socialización de las nuevas generaciones.

Consideró que las autoridades están listas para enfrentar el que consideró es el mayor desafío: el regreso a clases presenciales.

Comentó que 100% de los estudiantes de escuelas públicas recibirán paquetes de útiles escolares y que los alumnos de escuelas ubicadas en las comunidades rurales y polígonos de pobreza recibirán zapatos y uniformes.

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, refirió que todos los sectores ya están abiertos y activos, menos las escuelas, y por eso era necesario dar ese paso.