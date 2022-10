"NL atrae millonarios porque pone ejemplo de cómo hacer las cosas", afirma Samuel García

A-AA+

Monterrey, NL.- Al encabezar el lanzamiento de la iniciativa "Agiliza NL. Ventanilla Digital de Inversiones" un proyecto que se realizará con apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para facilitar el establecimiento de nuevas empresas, el mandatario estatal, Samuel García Sepúlveda dijo estar muy optimista y muy contento por todo lo que viene para el estado en materia de desarrollo económico.

"Por eso vienen aquí los más ricos del mundo, no es casualidad, y queremos como siempre ser ejemplo en Nuevo León de cómo se hacen las cosas", añadió el gobernador, en alusión a la reciente visita del empresario Elon Musk, de la que, explicaría luego el secretario estatal de Economía, Iván Rivas, no pueden dar detalles respecto a los motivos ni platicas celebradas, porque existe un convenio de confidencialidad.

Acompañado por funcionarios de su gabinete, García Sepúlveda dio la bienvenida "al mejor estado de México", a los representantes de la OCDE, Manuel G Flores, coordinador del Programa de Política Regulatoria en América Latina y Andrés Blancas, economista de la División de Política Regulatoria, y les compartió su entusiasmo de que su gobierno logre objetivos muy ambiciosos, que están plasmados en la nueva Constitución, que hace un mes entró en vigor.

"Este estado siempre está en la búsqueda de ser primer lugar en todo lo que nos proponemos y esta Constitución sienta las bases para ser un estado de futuro, vanguardista, altamente tecnologizado y con el mayor federalismo que el marco federal permita", dijo el gobernador y agregó que, de hecho, "ya no es opcional si queremos o no, la nueva Constitución señala el derecho humano a que todos los trámites del estado sean digitales".

Por eso, destacó, de la mano de organismos como la OCDE y aprovechando que ya Nuevo León es el estado con mayor conectividad de América Latina, el 92 por ciento de su población, se facilitará este nuevo proyecto, y porque además la digitalización acaba con un gran cáncer de este país que es la corrupción.

"Nosotros sostenemos como un pilar de este nuevo gobierno, que somos incorruptibles, y la mejor forma de inhibir incentivos para la corrupción es digitalizando las cadenas de burocracia, que muchas veces por malas prácticas, por arraigo, son las que impedían que los altos mandos de Gobierno no le metieran la voluntad necesaria porque de ahí salía para tropelías, para temas electorales o para enriquecerse", señaló García Sepúlveda.

Nosotros, por el contrario, expresó, "queremos cada vez demostrar que hay un gobierno incorruptible y por ende es muy importante lograr quitar ese mito de que, en las secretarías, en las ventanillas se pide un moche, tenemos ya un año y no existe, no hay diez por ciento en infraestructura, 20 por ciento para recibir un estímulo, un moche o porcentaje para obtener un beneficio indebido".

Pero reconoció, "si eso no va a acompañado de la digitalización, luego llega otro gobierno que sí sea bandido y va a ser muy fácil volver a corromper, porque va a estar la voluntad humana dentro de los trámites" para el establecimiento de empresas.

Por eso nosotros queremos dejar un Nuevo León incorruptible para siempre y tenemos que ir muy ambiciosos a que la digitalización se quede ya para siempre, asentó el gobernador.

Entrevistado al final del evento, sobre la visita de Elon Musk, el sábado anterior, el secretario de Economía del gobierno estatal, Iván Rivas, señaló, "la verdad es que me gustaría que platicaremos de lo que hoy estamos aquí, de Agiliza Nuevo León, esta ventanilla de inversión que vamos a hacer para agilizar todos los trámites cuando venga un inversionista, cuando venga un emprendedor que sea mucho más fácil". El proyecto, explicó el funcionario, se desarrollará en 18 meses.

Ante la insistencia de la prensa para que hablara sobre la visita de Elon Musk por la afirmación del gobernador en el sentido de lo que está haciendo el estado "atrae a millonarios", comentó Rivas, "Nuevo León se vende por sí solo y lo que se está viendo es que estamos atrayendo empresas de todo el mundo".

Estamos trayendo empresas asiáticas, japonesas, porque están viendo que en Nuevo León es fácil hacer negocios y cada vez va a ser más fácil, entonces eso es lo que está atrayendo la inversión, entre muchas otras cosas), los inversionistas están viendo a Nuevo León con muy buenos ojos, dijo el secretario.

"Imagínense, uno de cada cinco dólares que entra a México, viene a Nuevo León; el 20 por ciento de toda la inversión internacional está llegando a Nuevo León, esa es la importancia que tiene el estado, por eso somos el estado número uno".

-¿Qué inversión hará aquí Elon Musk?

-No sabemos todavía, no podemos hablar todavía de eso.

-¿Por qué se trata de manera secreta?

-Porque estamos viendo todavía y estamos analizando qué se puede hacer...

Obviamente es para bien, y no podemos hablar más de ese tema porque tenemos un convenio de confidencialidad, asentó.