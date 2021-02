NL inicia vacunación de adultos mayores con el biológico de Pfizer

A partir de este jueves, iniciará en Nuevo León la vacunación de adultos mayores con el biológico de Pfizer contra el virus SARS-CoV-2, después que el miércoles de la semana pasada, con un retraso de dos días debido a las bajas temperaturas, se inició en Linares y Doctor Arroyo y posteriormente se continuó en otros municipios del sur del estado, la inmunización en dicho grupo etario, con la vacuna de AstraZeneca.

El secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, detalló que entre jueves y domingo se aplicarán un total de 17 mil 325 primeras dosis de la vacuna Pfizer para adultos mayores de los municipios de García, Abasolo, Hidalgo, Mina, Ciénega de Flores y El Carmen.

Asimismo, otras seis mil 825 vacunas se aplicarán como segunda dosis a personal del sector salud, y como primera dosis para otros siete mil 050 empleados del sector sanitario, dando un total de 32 mil 200 vacunas que correspondieron a Nuevo León como parte de un cargamento de 86 mil 775 dosis de Pfizer que llegaron el martes al aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, de las cuales 55 mil 575 de ahí se llevaron a otros estados.

Cuestionado de por qué se inició esta fase por el municipio de García, único municipio metropolitano, Manuel de la O dijo que "obviamente es estrategia federal", y se decidió así porque al no haber suficientes vacunas, se trata de inmunizar a la población completa de adultos mayores de los municipios seleccionados, de ahí que el gobierno federal decidió primero atender a las poblaciones pequeñas y más alejadas, luego de la periferia y finalmente de las grandes ciudades metropolitanas.

Hizo un llamado a la población de otros municipios que por el momento no están considerados, para que sean ordenados y respetuosos, y no pretendan ir a vacunarse donde no les corresponde, ya que se les pedirá comprobar su domicilio con la credencial del INE para que puedan recibir la dosis. "No es cuestión de un servidor, yo quisiera vacunarlos a todos, pero no hay, todos van a alcanzar, pero esto será gradualmente, mientras hay que cuidarse unos días más".

Comentó que ahora que el viernes cuando se reúnan los gobernadores de la Alianza Federalista en Monterrey, van a platicar sobre la necesidad de seguir pugnando por conseguir vacunas por su cuenta, aunque admitió, no es algo fácil, los laboratorios tienen convenios con gobiernos nacionales, y son a los únicos que están atendiendo.

Además, dijo que hay muchos intermediarios que dicen tener la vacuna en venta. "Han ido a mi oficina a decir, tengo tres millones de vacunas en san Antonio, pero hablo con amigos doctores, les digo, checa a ver si es cierto" y no hay, o me dicen, "las voy a tener a futuro, pero ahorita no tengo".

Manuel de la O expuso que muchas de estas ofertas son de gente que vendía telas, se dedicaba a la construcción y ahora quiere vender vacunas, ante esto, dijo, hay que esperar un poco más que lleguen más vacunas (enviadas por el gobierno federal), para que se repartan en forma equitativa según la población de cada estado y seguir avanzando en la inmunización.

En otro orden el funcionario lamentó no poder atender los llamados de los dueños de salones de fiestas infantiles, que realizaron una protesta y bloquearon avenidas para exigir la reapertura de sus establecimientos, ya que han sido de los más afectados por las medidas de restricción para prevenir contagios de coronavirus.

Asimismo, dijo que no van a sancionar a los dueños de escuelas y colegios privados que advirtieron que el próximo primero de marzo volverán a las clases presenciales, pues afirmó "estamos convencidos que serán conscientes del riesgo que implica" esa decisión.