NL, rebasado por muertes; rentan contenedor con refrigeración

MONTERREY, NL., junio 29 (EL UNIVERSAL).- La titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de Nuevo León, Alma Rosa Marroquín Escamilla, aseveró que hasta el 28 de junio se tenían registradas 36 defunciones por la ola de calor que se recrudeció en la entidad las pasadas dos semanas, principalmente a partir del 14 de junio.

En tanto, Luis Enrique Orozco Suárez, vicefiscal del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado, dio a conocer que de 70 a 80 cadáveres levantados por semana por el Servicio Médico Forense, para la realización de autopsias, la cifra se elevó a 130 y 250 cuerpos en las últimas dos semanas.

El vicefiscal señaló que para poder enfrentar esta situación atípica por la elevada cifra de fallecimientos, para la que el Semefo no está preparado, fue necesario rentar un contenedor con sistema de refrigeración, además de tomar algunas medidas administrativas por parte de la Fiscalía General como duplicar la presencia del personal médico forense, realizar turnos dobles y asignar personal a jornadas extraordinarias lo mismo que agentes del Ministerio Público que atienden los reclamos y entrega de restos a los familiares.

El Semefo sólo había presentado situaciones similares durante la pandemia y cuando hubo matanzas en penales del estado, y cuando se presentó la ola de violencia relacionada con el crimen organizado en el periodo 2011-2012.

Orozco Suárez declinó mencionar si el alto número de defunciones obedeció a la ola de calor, porque corresponde a otras instancias ofrecer información al respecto, mientras la fiscalía se encarga de investigar si los decesos obedecen a causas no naturales y hay indicios o evidencias de algún delito.

El vicefiscal ofreció una rueda de prensa para dar a conocer las medidas que tomó la institución autónoma para hacer frente a la situación "atípica" que ha generado un retraso en la entrega de restos humanos debido al aumento en la carga de trabajo para el personal de la Fiscalía, y que según algunos familiares que permanecen en las inmediaciones del Semefo, deben esperar hasta tres o cuatro días.

Orozco Suárez expuso que algunas de las víctimas fueron personas que sufrieron infartos agudos al miocardio, que se desplomaron en la vía pública.

A principios de esta semana, en entrevista con Enrique Burgos de la estación AW Radio, Miguel Gallardo, jefe de atención al usuario, o de la dirección del Registro Civil, señaló que durante las dos semanas anteriores se habían expedido 850 actas de defunción donde se asentó como causa el llamado "golpe de calor".

El gobierno del estado desautorizó y negó "categóricamente" las declaraciones de Gallardo, ya que el Registro Civil no lleva estadísticas sobre el motivo de los decesos por no ser un tema de su competencia.

Por su parte, Alma Rosa Marroquín, titular de Salud del gobierno del estado, informó que hasta el 28 de junio se habían notificado por las instituciones médicas de los sectores público y privado de la entidad, un total de 36 defunciones (25 hombres y once mujeres) a partir del 14 de junio, relacionadas con la ola de calor, siendo la mayoría de los afectados personas mayores de 65 años de edad que presentaban alguna comorbilidad, seguidas por personas mayores de 60, aunque también hubo un deceso de una personas de 26 a 30 años y otra de 40 a 45 años.

La mayoría de los decesos se presentaron cuando la temperatura registró los valores máximos de hasta 45 grados centígrados, presentándose el "pico" entre el 19 y el 22 de junio, con 11 defunciones el 20 de junio y se siguen presentando.

En las dos semanas mencionadas se reportaron a la Secretaría de Salud 245 casos de deshidratación y 206 afectados por golpe de calor, advirtiéndose que esta situación de riesgo se puede presentar en los meses de julio y agosto, que suele ser temporada de altas temperaturas.