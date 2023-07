No asiste García Cabeza de Vaca; lo registra su hermano

A-AA+

El ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca no asistió personalmente a su registro como aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio Va por México y su hermano Ismael realizó dicho trámite.

Después de registrarlo y acompañado de la familia del ex gobernador, Ismael García Cabeza de Vaca, dijo que realiza los trámites correspondientes porque creemos en la lucha y democracia.

Dijo que en breve, su hermano que no ha hecho ninguna aparición pública en México desde hace 10 meses cuando dejó la gubernatura, se presentará.