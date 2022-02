No caigas en una estafa, Profeco te dice como evitarlas

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- Si diste clic a la liga de algún "mensaje estafador", en el que te ofrecieron algún premio, un préstamo, un trabajo por el que supuestamente te avisaron de un depósito o cargo a una tarjeta, entre otras cosas, tal vez descargaste una app o software malicioso que debes eliminar.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió que lo primero a realizar es identificar los mensajes, que regularmente llegan por mensajes de texto SMS o de aplicaciones como Whatsapp y Telegram.

Regularmente se trata de mensajes que requieren una respuesta inmediata, o te piden que des clic a una liga corta por la que no se aprecian los nombres de las instituciones o empresas.

Estos mensajes también pueden solicitarte descargar alguna aplicación o llamar a un número desconocido para aclarar una situación específica, entrega de premios o préstamos a muy bajos intereses.

Ante estas situaciones la Profeco te recomienda: "No confíes en números desconocidos, no proporciones información bancaria o personal, evita dar clic en ligas sospechosas, mantén actualizado tu software y utiliza un antivirus.

"Evita guardar datos financieros en tu equipo móvil, no descargues aplicaciones que no estén recomendadas por tu proveedor, en caso de duda comunícate directamente con tu banco o empresa. Usa distintas claves o contraseñas para tus cuentas en Internet".

Si ya le diste clic a alguna liga ¡Cuidado! Porque pudiste descargar un software malicioso o malware, por lo que es necesario que hagas lo siguiente:

Entra al modo seguro de tu dispositivo, enseguida identifica la app maliciosa y desinstálala. Si no puedes busca quitarle los permisos de administrador y reintenta para eliminarla. También puedes borrar el caché y almacenamiento en el navegador o en caso de fallas restablece el dispositivo e instala antivirus.