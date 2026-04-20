No cesa búsqueda del cuarto minero atrapado

Culiacán, Sin.- Los cuerpos de rescate civiles y militares continúan con las maniobras para localizar el sitio exacto donde se encuentra atrapado desde hace 25 días, el trabajador Isidro "N", en la mina Santa Fe, en el poblado de Chele, en el municipio de el Rosario y poder extraerlo, posiblemente con vida.

El miércoles 25 de marzo pasado, el rompimiento de una de las presas de jales sorprendió a 25 mineros la inundación con agua y lodo los túneles, sólo cuatro de ellos, no lograron salir a tiempo y quedaron atrapados, por lo que el gobierno federal, a través del ejército y Protección Civil puso en práctica un intenso operativo para su rescate.

A los trabajos de rescate, se sumaron brigadas de bomberos de varios estados y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que permitió la recuperación de tres de los trabajadores atrapados, dos de ellos aún con vida.

El gerente administrativo de la empresa minera Santa Fe, Álvaro Vargas Miranda recordó que la semana pasada, uno de los tres mineros rescatados, Francisco "N", fue dado de alta del hospital de Mazatlán, y regresó con su familia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre el caso de Isidro "N" que todavía permanece bajo tierra desde hace 25 días, se tiene la esperanza se localizarlo y poder sacarlo con vida, por lo que se refuerzan los muros internos, por donde avanzan los cuerpos de rescate, los cuales tienen la confianza que por la ventilación que se tiene, el trabajador aún esté con vida.