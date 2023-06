No cualquier mujer puede ser presidenta, dice Sheinbaum

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- Luego que la senadora Xóchitl Gálvez se destapó como aspirante a la presidencia, Claudia Sheinbaum dijo que además de ser mujer, para llegar a ser presidenta se necesita también darle continuidad a la Cuarta Transformación, tal como lo ha dicho.

En ese sentido, la exmandataria capitalina indicó que, Xóchitl es representada en el proyecto de la oposición ya que son del pasado, "de corrupción, todos ellos son iguales", aseguró.

A pregunta expresa si puede darle batalla en el proceso electoral, Sheinbaum respondió: "Yo por eso siempre digo que son dos cosas, continuidad de la Cuarta Transformación y mujer, no es cualquier mujer (que pueda ser presidenta)".

Sheinbaum Pardo indicó que, la oposición un día se viste de una cosa y después de otra cosa, incluso que algunos ya no están de acuerdo con el método propuesto.

"Son una tienda de disfraces, camaleón, en realidad no tienen convicción y en realidad lo que tienen es un odio tremendo de lo que está pasando en el país, que en realidad es un odió tremendo al pueblo de México", aseguró.