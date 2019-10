No debe de haber influyentismo, ni amiguismo en el gobierno, afirma AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Ante la incorporación de 21 alcaldes chiapanecos de distintos partidos a las filas de Morena, en presencia de Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, y quien habría hecho labor de cooptarlos, el Ejecutivo federal dijo que se debe de verificar si esto es cierto, aunque consideró que es una exageración, al mismo tiempo de señalar que no debe de haber influyentismo, ni amiguismo y "ninguna de esas lacras".



"No debe de haber influyentismo, ni amiguismo, ninguna de esas lacras de la política, lo que se me hace una exageración y ojala y se verifique, pues se asegura que no habrá auditoría a quienes participen en Morena".

Ayer miércoles, la columna Bajo Reserva de El Universal detalló que con bombo y platillo se anunció en esta semana la incorporación de 21 alcaldes chiapanecos de distintos partidos a la 4T, a las filas de Morena, en presencia de Pío López Obrador, y donde habría habido una labor para cooptar a los presidentes municipales para meterlos a Morena, que ahora tiene 50 de 123 alcaldías en esa entidad.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario señaló que "como que pinta para calumnia por aquello de que la calumnia cuando no mancha, tizna; entonces está mal que familiares, que amigos, tomen esas decisiones, pero hay que ver si es cierto, porque los conservadores y sus voceros están últimamente muy nerviosos, inventando mucho, vuelan muchos, hay que serenarnos, hay que actuar con profesionalismo, con respeto a los lectores, a los ciudadanos, desde luego haciendo uso de la libertad de expresión".

Recordó que el 13 de junio envió un memorándum a los funcionarios federales de no permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, el influyentismo, y el nepotismo.

"Hay un memorándum que di a conocer acerca de que ningún familiar, nadie vinculado a mí, familiar, amigo, puede cometer en nombre mío, ningún acto ilícito, además no sólo no deben de hacerlo, sino que se caería en la esfera del derecho penal y serían juzgados".

Señaló que su administración busca ser un gobierno honesto, sin corrupción, "que haya realmente una transformación no más de lo mismo, que no hay simulación".