"No debe haber encuestas cuchareadas", dice Monreal en Cancún

CIUDAD DE MÉXICO, julio 7 (EL UNIVERSAL).- Ricardo Monreal dijo que respalda la postura de Marcelo Ebrard en el sentido de que en el proceso interno de Morena en busca de la candidatura presidencial no debe haber encuestas cuchareadas.

"Hace unos días Marcelo Ebrard hizo un señalamiento que no iba a aceptar cuchareados los números de las encuestas. Y tiene razón Marcelo; yo le doy la razón, nadie aceptaría una cosa así", apuntó.

En entrevista en Cancún, sin embargo, hizo un llamado a que no nos exaltemos y que busquemos soluciones al interior del partido.

"Yo he planteado mediante escrito, apenas hace dos días, una propuesta al Comité Nacional, al presidente del Partido, para que se elimine o se baje toda publicidad personal", recordó.

Sobre el tema de Xóchitl Gálvez, dijo que percibe que este Frente Opositor decidirá su proceso interno. "Pareciera ser que ya está todo resuelto".

"No tengo ninguna adjetivación o descalificación para nadie de los que participen. Pero creo que todavía falta un trance que es inevitable analizar con toda seriedad", agregó Monreal.

"Por eso no me voy a meter con nadie en lo personal, no vale la pena. En su momento vamos a tener que enfrentarnos con los adversarios y vamos a esperar ese momento oportuno", argumentó.