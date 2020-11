No descarta AMLO crear fiscalía para atender feminicidios

Al conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que su gobierno vaya a impulsar la creación de una fiscalía especializada en atender casos de feminicidios.

En conferencia de prensa en el salón Tesorería, el titular del Ejecutivo federal señaló que su gobierno está dispuesto a hacer todo lo necesario para resolver el problema de la violencia hacia las mujeres y protegerlas.

-"Presidente, ¿este gobierno va a impulsar una fiscalía que únicamente esté dedicada a este tipo, de atender a este tipo de delitos?", se le preguntó.

- "Sí, no se descarta el hacer todo lo que sea necesario para luchar, seguir luchando contra la violencia a las mujeres. Eso va a analizarse y se va a resolver pronto.

"Este gobierno que represento pues va a hacer todo lo que se necesite y se requiera para proteger a las mujeres, como se protege a todos los mexicanos y de manera muy especial a los humildes, a los pobres, donde están mujeres y están hombres", contestó.

En Palacio Nacional, el mandatario apuntó que nunca se había visto que en gobierno hubiera tantas mujeres como lo hay en la administración que encabeza o que mujeres encabezarán secretarías importantes, como la de Gobernación (Segob) y la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

"Yo quiero nada más subrayar que en el gobierno actual como nunca hay mujeres en los cargos directivos más importantes, nunca se había visto que un gabinete estuviese integrado con tantas mujeres, me refiero al gobierno federal, y nunca se había visto en México que una mujer fuese secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero) como también nunca se había visto en México que una mujer ocupara el cargo de secretaria de Seguridad Pública (Rosa Icela Rodríguez)", dijo.