"No descarto que caigan gobernadores", dice Monreal

Tras conocerse un video en el que dos colaboradores de exsenadores de Acción Nacional que recibieron paquetes con dinero, presuntamente en el contexto de las reformas del Pacto por México, el coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávila, dijo que "no descarto" que caigan gobernadores. Entrevistado en el Senado el coordinador de la mayoría parlamentaria dijo que las escenas contenidas en el video circulado en redes sociales, tienen peso de prueba, y que deben ser llamados por el Ministerio Público o el juez quienes en el pasado fueron senadores y que supuestamente habrían sido sobornados.

El que se haya conocido dicho video, en el que dos servidores públicos del Senado, supuestamente reciben fajos de billetes en distintos paquetes al parecer cuando se discutían reformas estructurales, de ningún modo invalida su utilidad como prueba, dijo Monreal. No viola el principio del debido proceso.

"Es una sacudida a la clase política que tuvo ese comportamiento", dijo Monreal Ávila en entrevista a los reporteros en el Senado. Hizo hincapié en que él era diputado cuando ocurrieron los hechos, "de los que no tenía las pruebas; se escuchaba en los corrillos, pero no había visto nada de ese tamaño".