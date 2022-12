No encubriré daño del gobierno a los ciudadanos, asegura Lilly Téllez

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador contara, durante su conferencia matutina, que él mismo había pedido invitar a Lilly Téllez a unirse "como ciudadana" a su proyecto de transformación en 2018, y de que calificara a este acto como un error, la senadora blanquiazul le contestó en redes sociales que, en efecto, López Obrador se habría equivocado con ella.

"Tiene razón López Obrador: se equivocó conmigo", escribió Téllez en Twitter, esto porque el Presidente había dicho que la senadora tiene la intención de meterlo a la cárcel en caso de llegar a la Presidencia de México.

"Creyó que por ambición personal encubriría el daño de su gobierno a los ciudadanos. Merece cárcel por pactar con delincuentes y aumentar la muerte, la enfermedad y la pobreza. Yo no soy Juanita de nadie", se lee en la publicación.

Según lo que contó el presidente, López Obrador en Palacio Nacional, él sería el responsable de que Lilly Téllez se incorporara a Morena, puesto que le había dicho a Alfonso Durazo que "si van a invitar gente de la sociedad civil, por qué no invitas a participar [a Lilly Téllez]".

Ante esta petición, la reacción de Durazo habría sido de sorpresa, según explicó López Obrador, quien considera que el actual gobernador de Sonora es "conciliador", pero que en esa ocasión él mismo lo fue aún más.

"Y entonces triunfa la señora, y sin hacerle nada, nada, se vuelve mi adversaria más furibunda, que es la que dice que si ella llega a ser presidente, me va a meter a la cárcel", agregó.