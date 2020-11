"No entraré en conflicto", dice Sheinbaum tras comparación de Alfaro

Ante la comparación de las medidas por Covid-19 que se han tomado en Guadalajara y la Ciudad de México, que realizó en sus redes sociales el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no quiso entrar en debate.

"No voy a entrar en conflicto, él tiene un estilo en donde le interesa entrar en conflicto, nosotros no vamos a entrar a ese debate, nosotros hemos trabajado de manera muy responsable ante la pandemia", dijo.

Resaltó que en la capital del país las libertades en pandemia, y sin pandemia, son principios, y a pesar de que hay quienes prefieren utilizar medidas coercitivas autoritarias, el gobierno de la Ciudad no es de esa idea.

"Esta ciudad es una ciudad libertaria, es una ciudad de derechos, es una ciudad democrática y ha demostrado en muchas ocasiones, sus habitantes, que salen solidariamente a darle la mano a los otros frente a situaciones difíciles y esta no ha sido la excepción, y me siento muy orgullosa de los habitantes de la Ciudad de México y vamos a seguir trabajando sobre la base de la educación, la difusión y la participación ciudadana", expuso.

Este lunes, Enrique Alfaro publicó en sus redes sociales una comparación de la ciudad de Guadalajara y la Ciudad de México. "En un fin de semana de alto riesgo, cuando el virus está tomando fuerza en todo México, estaba la diferencia entre tomar decisiones difíciles para hacer las cosas bien, aunque tenga costos políticos, y no hacer nada", refirió Alfaro y acompañó la publicación con imágenes de calles de la Ciudad de México llenas, mientras que las de Guadalajara lucían vacías.

"Sigamos haciendo cada quien lo que nos toca, sigamos poniendo el ejemplo nacional. Vale la pena hacer lo correcto para cuidarnos, cortar la cadena de contagios y salvar vidas. Ya sabemos cómo, hagámoslo en serio", escribió.