No es indispensable contar con vacuna para regreso a clases: Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez aseguró que no es indispensable contar con una vacuna para que el retorno a clases sea posible.

"La mecánica de transmisión tiene peculiaridades, llevamos mucho tiempo trabajando, precisamente en diseñar mecanismos que harían factible el retorno a clases, el tener vacuna puede ayudar, pero no es una cosa que nos limite", dijo.

Desde Palacio Nacional, el funcionario recordó que el 14 de marzo pasado se anunció la suspensión de clases presenciales a fin de mitigar la transmisión del SarsCoV2, adelantó que si bien, en algún momento se tendrá que regresar a las aulas, está decisión debe tomarse con cuidado, puesto que hay evidencia científica de otras enfermedades infecto contagiosas como la influenza, que indican que la proximidad que existe en los salones de clases hace factible la transmisión.

"En algún momento tendremos que retornar, existe información de otras enfermedades y se han identificado centros escolares en donde existe proximidad de personas que pueden hacer factibles la transmisión. A lo largo de todos estos meses, con apoyo de la SEP, hemos ido evolucionando lineamientos con respecto a Covid-19, revisamos el estado actual de las recomendaciones y vamos a dar un paso próximo para todo el país".

Enfatizó que no es indispensable tener una vacuna para que se regrese a las escuela, "ayuda, pero no es indispensable, hemos considerado condiciones de seguridad sanitaria que permitiría retornos, no cuando estén en riesgo alto los estados, ahora en los estados en verde se podría abrir y en amarillo empezamos con el proceso gradual, con protocolos de filtro, etcétera".