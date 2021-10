No es legal que las empresas pidan el certificado de vacunación contra Covid-19: Gatell

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, Hugo López-Gatell, dijo este martes que no es legal que las empresas pidan a sus trabajadores un certificado de vacunación contra la COVID-19 para incorporarse a sus labores.

"En la legislación mexicana no existe justificación para ello. Si a alguien le están exigiendo un certificado de vacunación contra COVID como requisito para incorporarse a sus labores se está cometiendo una falta. No es legal condicionar el acceso al trabajo a las personas que no tengan esta condición", explicó el funcionario.

Durante su participación en la conferencia matutina encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el zar anticovid recordó que la Secretaría de Salud (SSa) no ha establecido como requisito que se deba tener un comprobante de vacunación para poder regresar al trabajo.

"Entonces, seguramente la Secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, y todo su equipo de trabajo tomarán cartas en el asunto y recuerden que existe la Profedet (Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo), ahí se puede denunciar si es que su empresa privada o la entidad pública donde trabaje está requiriendo el certificado de vacunación", añadió.

Además, López-Gatell recordó que el certificado de vacunación se hizo con la finalidad de facilitar el libre tránsito de las personas que viajan a diferentes partes del mundo, en donde se estableció como un requisito presentar el documento para poder entrar a otros países.

"El certificado de vacunación lo establecimos con la finalidad de facilitar el libre tránsito de personas viajeras hacia otros países. Desafortunadamente en muchos países se estableció un requisito de comprobante de vacunación como mecanismo para permitir la entrada de las personas, esto tiene sus grandes hoyos en términos de la solidez científica, pero algunas naciones han establecido este tipo de requisito", agregó.

En cuanto a las dificultades que han tenido algunas personas para obtener su certificado de vacunación o que éste salga con la información incompleta, el Subsecretario detalló que se debe a un rezago en la captura de los registros en la plataforma nominal, lo que provoca que el certificado no pueda producirse de manera completa. Sin embargo, dio a conocer que la Secretaría de Salud ya analiza un nuevo mecanismo para que se acelere el proceso.

"El certificado no tiene errores una vez que se obtiene, lo que ha ocurrido y lo que ocurre en grandes cantidades es que las personas no sean capaces de obtener el certificado completo o que no venga la segunda dosis principalmente, la razón es que hay un rezago en la captura en los registros en la plataforma nominal y esto hace que el certificado no pueda producirse de manera completa".

"Estamos ya analizando alternativas una posibilidad que estamos explorando es un mecanismo de certificación en donde las propias personas puedan contribuir a aportar directivamente en una plataforma las pruebas de su vacuna, su papeleta, y con esto un mecanismo automatizado pueda certificar. Esta es una de las posibilidades que estamos explorando y en breve daremos a conocerla", concluyó.