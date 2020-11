"No es necesaria la Guardia Nacional en el Centro de la capital", dice Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que no será necesaria la presencia de la Guardia Nacional, en el Centro de la capital, pese a la presencia de bandas criminales que atraen a niños, como los que fueron encontrados descuartizados hace unos días, pues se realiza un trabajo de inteligencia por parte de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

"En este caso no creo que la presencia de la Guardia Nacional sea necesaria, más bien es la investigación, la inteligencia, para saber cómo operan estos grupos delictivos, cómo es que hay menores de edad que están siendo involucrados, ya no solamente jóvenes, sino, inclusive, prácticamente niños y niñas, y cómo atender de fondo la causa de la desatención de los niños y las niñas", dijo

Indicó que el homicidio de estos dos menores es muy doloroso para la Ciudad y la Fiscalía tiene que trabajar muy fuerte para poder, no solamente detener en este caso, sino, llegar al fondo de esta situación, en el caso de que se esté utilizando a menores de edad para actividades ilícitas, que tiene que encontrarse realmente la verdad en lo que está ocurriendo.

"A nosotros nos corresponde desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyar en todo lo necesario en este sentido, pero también un trabajo que ya venimos trabajando desde hace unos meses… atendiendo las causas del trabajo infantil en la Ciudad", expuso.

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo, comentó que también se trabajará con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pues se tiene que atender la situación de manera urgente.

"Nashieli se ha dedicado muchísimo tiempo en el tema de la protección a la infancia, de los derechos humanos de los niños y las niñas, y tenemos que hacerlo, es una necesidad y después de este caso en la Ciudad de México, es una urgencia", comentó.

Sobre la vecindad donde fue detenido el pregunto agresor de los menores, confió en que se aplique la extinción de dominio, pero eso ya le corresponderá a la Fiscalía General de Justicia local.

"Vamos a ver, ahí tiene que informarlo la fiscalía, es parte de una serie de investigaciones que se están desarrollando, ahí la fiscalía tiene que informarnos con mayor detalle. Vamos a hacer una intervención en esta zona, integral", dijo.

Asimismo, indicó que donde sea necesario habrá extinción de dominio, e incluso se ha avanzado en los inmuebles que la Fiscalía local ha solicitado durante esta administración.

"Se ha avanzado mucho en el tema, justamente hoy estuvo el presidente del Tribunal Superior de Justicia en la reunión de seguridad y nos informó de varios casos que solicitó la Fiscalía y que ya fueron juzgados y que en efecto va avanzando la extinción de dominio", finalizó.