No es necesario un muro: CSP

Ciudad de México.- Ante la construcción del nuevo muro fronterizo por parte de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se posicionó en contra de esta medida de la administración de Donald Trump, al asegurar que sin éste se ha logrado colaboración y coordinación.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que México no está pagando nada para colaborar en la construcción de este muro que se edifica en el desierto del sur de Nuevo México.

“No, no, no [estamos pagando nada]. Lo están haciendo ellos. Nosotros no estamos de acuerdo con el muro. Sin muro se ha logrado una frontera muy segura con la colaboración y la coordinación. No es necesario el muro. Es una decisión del presidente Trump”, comentó la Mandataria.

Esta semana comenzó a construirse una barrera secundaria en el desierto del sur de Nuevo México, donde trabajadores estadounidenses instalaron una estructura más alta de 11 kilómetros para reforzar el viejo muro fronterizo.

Ante la imposición de aranceles a la exportación de jitomate, Claudia Sheinbaum dijo que no hay programada una reunión con su homólogo estadounidense. No obstante, aclaró hay un equipo mexicano en Estados Unidos, ya que el objetivo es llegar a un acuerdo antes del 1 de agosto.

Tarjeta bancaria

Al destacar a Financiera para el Bienestar (FinaBien) “como la mejor alternativa para el envío de remesas”, su titular, Rocío Mejía, informó que en Estados Unidos operan 30 mil tarjetas, además anunció que bajan las comisiones a 2.99 dólares ante los aranceles de 1% vigentes a partir de 2026.

Ante el impuesto de 1%, Sheinbaum Pardo explicó que no se cobrará si el envío es por transferencia electrónica.

Rocío Mejía indicó que a través de la aplicación de FinaBien pueden enviarse transferencias electrónicas inmediatas: “Hasta 2 mil 500 dólares al día, hasta 10 mil dólares al mes”.

Invitó a tener una tarjeta de FinaBien y solicitarla en una de las mil 700 sucursales en México.

“Lo mejor es tener su tarjeta FinaBien para no hacer su transferencia en efectivo”, apuntó la Titular del Ejecutivo.

Expresó que los connacionales en Estados Unidos “son extraordinarios”, aunque puede haber un caso de alguna persona que haya cometido un delito.

“Sostienen la economía de muchos estados de la Unión Americana. Hoy están sufriendo en esos estados problemas en servicios, en el campo, porque hay muchos paisanos que hay días que no van a trabajar, entonces son gente buena”, dijo al destacar la encuesta de Gallup que revela que 79% de los estadounidenses están a favor de los migrantes.