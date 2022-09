"No es una ocurrencia", Delfina Gómez defiende el nuevo plan de estudios para educación básica

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Los nuevos planes y programas de estudio no son una ocurrencia, aseguró la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, al subrayar que, por el contrario, son resultado de un amplio trabajo de todos los involucrados en el sector educativo, incluidos maestros y alumnos.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Gómez Álvarez reconoció que hay inquietud de algunos padres de familia, por lo que aclaró que estos planes y programas de estudio no se pondrán en marcha de inmediato y están sujetos a observaciones y comentarios para mejorarlos.

"Hay una inquietud de que ya se iba a aplicar ahorita. No, estamos en la aplicación piloto en donde este año se va a hacer a través de 30 escuelas por estado, con la finalidad de que se dé una atención y un seguimiento, y todavía comentábamos con los secretarios de educación de los diferentes estados, se está abierto a algunas observaciones, algunos comentarios, porque finalmente recordemos que, así como educación, salud, incluso comunicación, debemos estar abiertos a una constante transformación y un constante proceso de ajuste", precisó.

La todavía secretaria de Educación Pública insistió en que los nuevos planes de estudio fueron diseñados con la participación de expertos, especialistas y la comunidad escolar.

"No es una ocurrencia, como en algunos medios he escuchado, he leído. Es un producto de un trabajo que ha sido gracias no solamente a los maestros frente a grupo, sino también a expertos, autoridades educativas, secretarios de los gobiernos estatales, a nuestros niños, que también han participado diferentes secretarías que integran el gabinete presidencial", puntualizó.