No está bien informado, dice AMLO a Blinken

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que se informe y que no actúe de manera injerencista porque México no es una colonia estadounidense, además de que no son ciertos sus comentarios sobre la situación de los periodistas en el país.

En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que Blinken está mal informado, “porque de lo contrario estaría actuando de mala fe”.

“Lo que él está sosteniendo no es cierto, es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, ya lo sabemos, nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad”.

Señaló que es muy lamentable que pierdan la vida periodistas por distintas causas que están atendiendo, “pero en Estados Unidos los gobiernos tienen esa mala costumbre de que son candil de la calle, oscuridad de la casa… Esto demuestra que existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con el gobierno de EU.

Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el 109 aniversario luctuoso del expresidente Francisco I. Madero y el exvicepresidente José María Pino Suárez.

La ceremonia conmemorativa se llevó a cabo en Patio de Honor de Palacio Nacional.