No están resueltos los problemas del campo, dice Monreal en Zacatecas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 23 (EL UNIVERSAL).- El gobierno federal no ha dado el respaldo necesario a los productores del país, y es un pendiente que debe resolverse en la siguiente administración, señaló el senador con licencia Ricardo Monreal, durante su vista a Sombrerete, Zacatecas.

Refirió que si es necesario, se debe subsidiar a quienes integran a ese sector productivo del país, porque "les hace falta mayor respaldo y mayor apoyo del gobierno.

"Una asignatura pendiente... es generar condiciones de mejores vidas, de mejor prosperidad, de mayor justicia en el campo mexicano, en los precios de los productos, en los precios de nuestros productos, pero también en los insumos que necesitamos para producir", comentó.

Aunque en el presidente Andrés Manuel López Obrador creó a Segalmex para imponer precios de garantía a diversos granos y la leche, como medida para apoyar a los productores, el legislador con licencia consideró que sus problemas no han sido resueltos.

"La Cuarta Transformación debe saber que aún no están resueltos los problemas de los ganaderos, de los pescadores, de los cañeros, de los productores de frijol, de los productores de maíz, de aquellos que han dado su vida para producir alimentos", lamentó.

Dijo que el gobierno debería intervenir en el proceso de comercialización y en los precios de garantía.

"También las aseguradoras, por estas etapas de sequía, que son prolongadas y muy fuertes, que afectan al campo mexicano", subrayó.