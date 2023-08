No estoy obsesionada con AMLO, es un accidente histórico: Paredes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 10 (EL UNIVERSAL). - "Yo no estoy obsesionada con Andrés Manuel López Obrador, es un accidente histórico por los errores que cometimos porque no entendimos a cabalidad cuando la sociedad nos dio la oposición de gobernar para resolver la problemática de los marginados. Ese es nuestro gran desafío".

Aseveró Beatriz Paredes en su exposición final en el primer foro del Frente Amplio Va por México en donde advirtió del riesgo de que sigan gobernando los poderes fácticos oscuros.

"Entendemos la necesidad de renovar al Estado nacional, porque comprendemos que es indispensable que sea el Estado de derecho el que prevalezca y que el crimen organizado no rebase a la autoridad", apuntó.

"Esto es lo que se va a definir en el 2024, no la gestoría de las cosas que son trascendentales porque lo que está en disputa es el poder del Estado mexicano y la vigencia, la sobrevivencia de la nación conducida por la Constitución y no por los grupos de poder fáctico oscuro. Es la victoria de la luz sobre la oscuridad", concluyó.