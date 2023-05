No existe expropiación de Ferrosur: Segob

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, rechazó que exista expropiación de tres tramos de Ferrosur, propiedad del Grupo México, pero si se analiza que esa propiedad sea parte del Estado mexicano, así como reveló que existieron conversaciones con los dueños del consorcio antes de la determinación presidencial, pero no se llegó a un acuerdo.

Luego de que la víspera en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se dio a conocer que tres tramos de Ferrosur, propiedad de Grupo México ubicado en Veracruz son ahora considerados de utilidad pública, el funcionario dijo que la decisión forma parte de un esquema legal del que el gobierno federal dispone y aclaró se considera de seguridad nacional porque es la conexión estratégica entre el Pacífico y el Golfo de México.

En rueda de prensa en Durango, fue cuestionado sobre el tema y apuntó: “Le aclaro no se trata, no estamos expropiando nada, es una ocupación temporal, así lo señala el decreto eso no es sinónimo de expropiación”.

Reveló que había conversaciones con Grupo México respecto a ese tramo, “pero no hubo un acuerdo y legalmente pues las dos partes digamos están en libertad de ejercer su derecho”.

“No descartamos que haya muy pronto un acuerdo y podamos pasar ya a favor del Estado mexicano ese tramo, pero eso pues se conversará seguramente con la empresa”.

Respecto al enfrentamiento del presidente López Obrador y de senadores de Morena, contra la presidenta de la SCJN, Norma Piña y otros ministros, rechazó que exista un pleito entre poderes, pero insistió en que los jueces del máximo tribunal del país “hoy actúan por consigna”.

“Desde luego hay firmeza las posiciones del Ejecutivo, pero eso no significa que sea un pleito”, apuntó.