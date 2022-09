No existe ninguna posibilidad de salirse del TMEC: AMLO

A-AA+

No existe ninguna posibilidad de salirse del T-MEC porqué hay una relación buena y de respeto con Estados Unidos y nos necesitamos mutuamente, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo fue cuestionado por el inicio de las consultas que solicitó el gobierno de Estados Unidos a la política energética del gobierno de México en el marco del T-MEC.

"Nos necesitamos mutuamente, ósea, sería muy difícil que funcionara la economía estadounidense sin la participación de México".

El presidente López Obrador confió que se resuelva el tema porque hay voluntad de parte de ambos gobiernos. "No se debió solicitar la consulta no había motivo, no se informó bien al gobierno de Estados Unidos, nosotros llevamos a cabo 15 días antes de esa consulta una reunión con empresarios, estuvo el embajador (de Ken Salazar), dediqué dos semanas fueron 18 empresas; el Gabinete sobre todos los directores de Pemex, CFE la secretaria es la de Energía y se hicieron compromisos de inversión por 25 mil millones de dólares". Señaló que después se reunión en la Casa Blanca con el presidente Biden, no se trató el tema.

"Oh sorpresa, regresamos y a la semana la llamada consulta y me entero por un mensaje del que fue embajador de Felipe Calderón en Washington, Arturo (Sarukhán). Pensé que era una volada, no, no, bien en firmado y viene la consulta, totalmente majadera, en tono soberbio, de prepotencia, haciendo referencia que la reforma enérgica que se había llevado a cabo en el país era la panacea, cuando nosotros sostenemos lo opuesto, porque fue un desastre y un fracaso para los mexicanos, engañaron a la gente de que iba a bajar la inversión extranjera y fue lo opuesto".