"No fue tan grave" balacera en Orizaba, Veracruz: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 13 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la balacera del enfrentamiento entre hombres armados y fuerzas de seguridad en Orizaba, Veracruz, y que provocó pánico en la población "no fue tan grave" y que se trató "más un asunto de propaganda" por parte de presuntos delincuentes pues destacó que hubo transmisión en vivo de estos hechos por redes sociales.

"En este caso hasta transmitieron en vivo y lo de los camiones que les prenden fuego tienen ese mismo propósito, sin embargo se tiene que aplicar la ley o sea, puede ser ruidoso, escandaloso, sensacionalista, amarillista, pero pues se actúa.

"Afortunadamente no fue tan grave, desde luego deseamos que esto no pase. Fue más un asunto de propaganda y en redes, porque fue una transmisión en vivo, y nuestros adversarios, pues ya saben se dan gusto se dan gusto", dijo.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que en este hecho una persona amenazó con una granada en una casa y donde al actuar las fuerzas policiacas hubo un muerto y tras esto se intentó quemar un tráiler.

"Les explicó: estaban en una casa, dos, tres personas llegó la policía disparando; alguien amenazó con una bomba, con una granada, y se entregó el señor de la granada, hubo un muerto. Luego quemaron un tráiler o intentaron quemarlo, porque no se quemó todo afortunadamente. Como parte de la protesta y se detuvo a uno de los que participó en estas protestas".

"Cuando se detiene a algunos dirigentes de bandas, a veces para tratar de impedir la acción de las corporaciones pues hacen propaganda. En este caso hasta transmitieron en vivo y lo de los camiones que les prenden fuego tienen ese mismo propósito, sin embargo se tiene que aplicar la ley o sea, puede ser ruidoso, escandaloso, sensacionalista, amarillista, pero pues se actúan", dijo.