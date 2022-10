"No fui convocado a toma de protesta del nuevo gobernador", dice García Cabeza de Vaca

A-AA+

El ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, esta mañana publicó un tuit en el cual informa que "no asistí a la toma de protesta del Nuevo Gobernador porque no fui convocado".

Explicó que publica el tuit, "para evitar especulaciones".

En el segundo hilo de tres, recuerda que "dije la semana pasada que me tomaría unos días de descanso con mi familia y así lo estoy haciendo y seguiré atendiendo mi rancho aquí en Tamaulipas".

Y añadió: "Después del deber cumplido, hoy, Tamaulipas está en la ruta de Desarrollo, seguridad y prosperidad. Saludos y que tengan un buen inicio de semana".