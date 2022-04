"No habrá aumentos arbitrarios en tarifas eléctricas para autoabasto", promete AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que no habrá aumentos arbitrarios en tarifas para empresas que utilizaban la figura del "autoabastecimiento", que es ilegal de acuerdo con la sentencia de la SCJN.

"La CFE tiene capacidad para abastecer de electricidad a todas esas empresa y otro asunto que adelanto que no habrá aumentos arbitrarios en tarifas para estas empresas que utilizaban el mecanismo ilegal (autoabstecimiento), que nos vamos a poner de acuerdo para ir normalizando la situación en el tiempo".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que a todos nos conviene una CFE fuerte porque de lo contrario en México pasaría lo que sucede en otros países y pierde el consumidor.

El Mandatario reiteró su llamado a las empresas particulares y extranjeras para sentarse a negociar con el gobierno federal antes de llegar a denuncias penales por usar la figura del "autoabasto", que es ilegal.

"Es primero habar con los generadores, las empresas extranjeras, hay un asunto que se debe conocer detrás de Iberdrola están los fondos de inversión y muchas veces tienen más peso económico los fondos que las empresas, hay que ver quién es quién y hablar con los de mayor jerarquía, para exponerles que dicen las leyes mexicanas y aclararles que si siguen operando como lo hacían están actuando al margen de la ley, están violando la constitución y las leyes de México. "Eso por lo que corresponde a los generadores, por ejemplo Iberdrola, tiene socios, mil o cinco mil socios que los incorporó a la sociedad de autoabasto, es el caso de los Oxxos que pagan menos de tarifas porque reciben subsidios".

El presidente López Obrador advirtió que si violan la Ley de la Industria Eléctrica, está obligado a que denunciar penalmente, porque de lo contrario se convertiría en un encubridor. "La Constitución y la Ley es clara, yo no voy a ser encubrir o ser cómplice de nadie, pero también no quiero mañana presentar todas las denuncias, quiero dialogar, convencer, no imponer, y buscar una salida que no viole la ley, que no perjudique a la hacienda pública, que no afecte a la CFE y a los consumidores".