"No habrá impunidad en caso del diputado acusado por menores"

Luego que dos menores de edad denunciaron al diputado federal de Morena, Bejamín Saúl Huerta, por abuso sexual, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dijo que no debe haber ningún tipo de impunidad, y en caso de que sea necesario, se pedirá su desafuero.

"No debe haber impunidad bajo ningún motivo, en este ni en ningún caso, pero en particular en este no puede haber impunidad. La fiscalía...ha sido muy enfática de que no importa si es diputado, si no es diputado, no importa qué carácter tenga en términos de servidor público tiene que ser sancionada su actuación obviamente en una carpeta de investigación abierta con toda certeza y basada en la realidad y en su momento, si es necesario, que entiendo que así, debe ser se presentará la solicitud de desafuero".

El pasado 21 de abril, el legislador fue detenido en un hotel, de la colonia Juárez, señalado como el probable responsable de abuso sexual a un menor de 15 años, sin embargo el Ministerio Público lo dejó en libertad por su fuero.

En conferencia de prensa, Sheinbaum aseguró que los menores del presunto abuso sexual están siendo atendidos aunque estos sean originarios de otros estados del país, "independientemente de eso, la carpeta de investigación se lleva aquí por lo que es necesario que se acerquen a la autoridad para que puedan recibir todo el apoyo":

La mandataria capitalina mencionó que se revisarán los protocolos para que menores no puedan ingresar a hoteles con adultos mayores pero aseguró que en la FGJ hay un protocolo para atención inmediata y violencia sexual así como casos de feminicidios.

"Vamos a ver si puede haber acciones preventivas que nos ayuden a evitar estos delitos".