No habrá impunidad y se esclarecerá feminicidio de exalcaldesa de Cosoleacaque y su hija

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá impunidad y se esclarecerá el feminicidio de la exalcaldesa de Cosoleacaque, Veracruz, Gladys Merlín Castro y su hija Carla Enríquez Merlín, ambas militantes del PRI.

En su conferencia de prensa, en el Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, el mandatario fue cuestionado sobre este crimen ocurrido en febrero pasado.

"El caso que mencionan es un asesinato de dos mujeres en Cosoleacaque, muy lamentable caso se considera feminicidio, decirle a los veracruzanos, que el gobierno del estado y el gobierno federal están actuando, ya hay detenidos, y ordenes de aprehensión para otras personas", dijo el mandatario.

"Espero que muy pronto se termine de esclarecer este lamentable asesinato de dos mujeres, no habrá impunidad, ya no existe la impunidad, ya no es como antes... que la delincuencia era parte del gobierno por eso no se castigaba a los responsables, ahora es distinto, está bien pintada la raya, la frontera, entre delincuencia y autoridades, vamos a dar respuesta".

El presidente López Obrador señaló que en materia de seguridad se trabaja de manera muy coordinada con el Gobierno Estatal y municipales.

"Aquí es muy estrecha la coordinación porque la mesa de seguridad y de paz que se lleva a cabo todos los días en Veracruz la encabeza el gobernador".