No habrá reforma eléctrica de seguir con posiciones cerradas: Coordinador de diputados perredistas

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 2 (EL UNIVERSAL).- El Coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, advirtió que la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, podría no aprobarse ante las posiciones cerradas que se han presentado a lo largo de las reuniones de Parlamento Abierto que inició el pasado 17 de enero.

Asimismo, criticó que sea el propio gobierno –a través de la Comisión Federal de Electricidad- quien se boicoteé al enviar a funcionarios "de segundo nivel" que, en lugar de buscar consensos, llegan envalentonados a faltar al respeto a los legisladores, así como a los demás invitados.

En el marco del Diálogo con la Junta de Coordinación Política. Foro 10: Impactos económicos y financieros para la CFE y la hacienda pública este martes, Espinosa Cházaro, acompañado por el también perredista Mauricio Prieto, dijeron que el funcionario enviado por la Comisión Federal de Electricidad a este encuentro, Miguel Reyes Hernández (y con la ausencia del Titular Manuel Bartlett), se haya comportado de manera grosera y hasta retadora cuando lo conducente era explicar las razones y buscar el respaldo a esta reforma de interés para el presidente de la República.

"No estamos en tu oficina para que nos vengas a regañar como si fuéramos tus empleados. Es como si yo fuera a tu oficina a tratar de regañarte, creo que no lo ibas a permitir. Te pediría que te conduzcas con respeto", dijo Mauricio Prieto a Reyes Hernández.

"Habría que preguntar por qué (Bartlett) mandó a sus corifeos ¿no? Que aparte, pretenden venir a darnos lecciones, a levantarnos la voz. Le dije al señor es que se conduzca con respeto ante esta soberanía porque él sí tiene un jefe y tiene que quedar bien con él; nosotros tenemos un solo jefe que es el pueblo de México y es con ellos con quienes debemos quedar bien", expuso.

"Se equivocó de espacio, que vaya a alguna cantina de pendenciero, y que a las diputadas y los diputados de todos los partidos -incluido Morena- nos guarde respeto como le hemos guardado a todos los ponentes, estemos o no de acuerdo con ellos", afirmó.

"Creo que los foros han dejado claro que hay dos posiciones muy encontradas. No veo siquiera puntos de coincidencia y, efectivamente, veo un "blanco y negro": Lo que el presidente ha mandado, parece que Morena no entiende que no tiene los votos suficientes para la (reforma) constitucional; no veo la apertura de decir: ´Veamos en dónde sí podemos ponernos de acuerdo´. Y por otro lado, las posiciones de quienes no están de acuerdo, se han venido endureciendo; no veo los grises de la coyuntura, de la negociación, de la construcción entre todos", opinó.

Si los foros siguen igual, no habrá reforma eléctrica: Cházaro. "Si las posiciones se mantienen así, seguramente no habrá esta reforma eléctrica que propone el presidente porque simplemente no tienen los votos".

En este contexto, Cházaro dijo que "es muy fácil descalificar como vienen a hacerlo algunos funcionarios y llamar mentirosos y rateros, pero no lo están probando".

Si tienen esos elementos –emplazó a los funcionarios de CFE- que presenten las denuncias correspondientes. ¡No necesitan una modificación al marco constitucional! ¡Que vayan a la Fiscalía General de la República y denuncien estas irregularidades! Hemos oído –citó- que la CRE (Comisión Reguladora de Energía) ha cometido irregularidades ¡son funcionarios públicos! ¡Que vayan a la Función Pública y los denuncien! Porque son muy pendencieros en el debate; pero no han iniciado acciones en ese sentido, que no requieren de una modificación constitucional.

Finalmente, el legislador federal comentó que el propio coordinador de Morena, (Ignacio) Mier se ha manejado con mesura. "Quizá él sí piensa que se trata de una necesidad de entendimiento con la oposición, y le reconozco que –incluso- en sus preguntas severas al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, haya sido educado; como fui también con el director Bartlett, siempre en el marco del respeto".