No habrá rosca por Día de Reyes en el Zócalo: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no habrá rosca de Los Reyes Magos este 6 de enero en el Zócalo capitalino.

"Por lo pronto el 6 de enero no tenemos ninguna actividad especial, masiva, en el Zócalo de la Ciudad".

Tras la entrega de obras en la Escuela Secundaria No.11 "Adriana García Corral", Sheinbaum Pardo dijo que las romerías de Los Reyes Magos van a seguir instaladas, ya que aseguró que hasta ahora no hay una alarma especial ante el incremento de casos de Covid-19.

Comentó que este regreso a clases es especial ya que no hay clases el 6 de enero, por lo que espera que regresen al 100% a clases después del día de Los Reyes Magos.

Ante el incremento de casos de Covid-19, Sheinbaum Pardo aseguró que no hay ninguna alarma ya que no habido repunte en las hospitalizaciones, por lo que seguirán las mismas medidas sanitarias.

No obstante, la mandataria capitalina adelantó que a partir de la siguiente semana se incrementarán el número de Macro kioscos para realizar pruebas para detectar Covid-19.

"Por el momento es lo que se viene dando de las medidas sanitarias. No hay ninguna alarma, digamos en la Ciudad, frente al incremento de casos dado que no se representan en términos de hospitalizaciones, y la otra parte importante es decir que hay contagios, pero la enfermedad no es grave eso es gracias a la vacunación", aseguró tras la entrega de obras en la Escuela Secundaria N.11 "Adriana García Corral".