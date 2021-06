No habrá titubeo contra el crimen: Cabeza de Vaca

Ciudad de México.- El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, llamó al gobierno federal a que juntos manden una señal clara de no impunidad, para que los criminales sepan que no habrá titubeos.

"De ahí mi llamado a que cada orden de gobierno asuma su responsabilidad y cerremos la pinza, Federación, estados y municipios, con la seguridad de los mexicanos, con el objetivo de que hechos criminales como el del 19 de junio no se repitan en Reynosa ni en otras comunidades del país", expresó el mandatario tamaulipeco.

"Al margen de contar o no con la colaboración o no del gobierno federal, en mi gobierno no habrá espacios para la delincuencia, no habrá tregua contra los violentos".

García Cabeza de Vaca reiteró su solidaridad con las familias de las 15 personas asesinadas.

Agregó que instruyó a su gabinete de seguridad a realizar "el mayor de los despliegues operativos, a fin de capturar a todos y cada uno de los criminales involucrados, para que reciban la sanción más severa, conforme a derecho", expresó.

Denuncian montaje

La Familia Aguilar y Liceo en Reynosa, Tamaulipas, llevaban sin ver a sus hijos más de un mes después de ser secuestrados por hombres armados, las noches del 22 de mayo y el 24 de abril. Lo siguiente que supieron de ellos fue cuando se enteraron de que estaban acusados por secuestro, narcomenudeo, homicidio y participación en la masacre del sábado 19 de junio.

Ambas familias presentaron una denuncia por desaparición forzada ante la FGE de Tamaulipas en mayo y abril.

Cuando pudieron hablar con ellos los encontraron llorando. Les contaron que les golpearon, les hicieron tocar una camioneta. Abrirla, tocar el volante. Les hicieron disparar un arma. Los familiares acusan directamente a los elementos del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) de golpear e incriminar a sus hijos. Aseguran que estaban secuestrados junto con las 18 personas que liberaron en un operativo.

El sábado 19 de junio un comando armado atacó a civiles en la ciudad de Reynosa, matando a 15 personas. Días más tarde, los Gopes presentaron un operativo donde liberaron a 18 personas y presentaron a cuatro probables responsables. A dos de ellos, los acusaron además de participar en la masacre del 19 de junio. El caso está en la Fiscalía General de la República pero la Secretaría de Seguridad Pública del estado ha hecho detenciones y las ha presentado ante la FGR.